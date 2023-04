Spatenstich für „MARO Living“ Neudörfl

Werbung

Vor Kurzem fragte man sich in der Neudörfler Bevölkerung, was in am Ortsende Richtung Pöttsching gebaut wird. Damals gab Neudörfls Bürgermeister Dieter Posch nur einige Hinweise. Jetzt ist das Projekt offiziell gestartet. Aus dem Pressetext sind die Einzelheiten herauszulesen: Dank jahrelanger Erfahrung, enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem nötigen Verständnis für die Wünsche und Bedürfnisse der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner schafft das aus Weikersdorf am Steinfelde stammende Bauträgerunternehmen MARO Development 24 maßgeschneiderte Wohnlösungen in der Marktgemeinde Neudörfl.

Visualisierung des Bauprojekts. Foto: zVg

Für den langjährigen Immobilienexperten Bmstr. Ing. Manfred Rottensteiner stellt „MARO Living Neudörfl“ ein ganz besonderes Projekt dar: „Ich freue mich sehr, das erste Wohnbauprojekt nach der Corona-Pandemie zu realisieren. Corona hat die Baubranche mit voller Wucht getroffen und die Preise massiv in die Höhe getrieben – umso stolzer sind wir bei MARO Development darauf, dass wir aufgrund unserer jahrelangen, engen Beziehungen mit lokalen Firmen es dennoch geschafft haben, attraktive Preise auf einem vernünftigen Niveau für unsere Kunden gestaltet zu haben.“

24 Wohneinheiten sollen entstehen

Ob Familie oder Single – „MARO Living Neudörfl“ ist für alle Menschen mit gehobenen Ansprüchen die richtige Wahl, beschreibt Geschäftsführer Manfred Rottensteiner das Wohnbau-Projekt in Neudörfl. Jetzt fiel der Startschuss für die Bauarbeiten. Konkret sollen 24 Wohneinheiten entstehen. Das Wohnungsangebot reicht dabei von Zwei- bis Dreizimmerwohnungen (46 – 84 m²), die durch höchste Bauqualität und intelligente Grundrisse bestechen. Weiters verfügt jede Wohneinheit über großzügige Freiflächen wie Eigengärten, Terrassen oder Balkone.

Die MARO Development GmbH mit Sitz in Weikersdorf am Steinfelde ist ein Bauträger- Familienunternehmen bestehend aus den Geschäftsführern Bmstr. Ing. Manfred Rottensteiner und Manfred Rottensteiner, MA und dem Gesellschafter Bmstr. DI Maximilian Rottensteiner. Seit 2020 spezialisiert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Wohnbauprojekten in Niederösterreich, Burgenland und Steiermark.

