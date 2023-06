Neudörfl: Zwei Straßen werden generalsaniert

Der WLV ist ein Gemeindeverband, der sich aus 66 Gemeinden der drei politischen Bezirke Mattersburg, Eisenstadt und Neusiedl, zusammensetzt. Seine wichtigste Aufgabe ist, die Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser zu garantieren, heißt es auf deren Webseite. Das kommt zu großen Teilen auch aus Neudörfl. Der Verband bestimmt dabei in relativer Eigenständigkeit, wo und wann er als notwendig erachtete Arbeiten am Leitungsnetz durchführt. „Er ist aber so freundlich, dass er die Gemeinden vorzeitig über seine Pläne informiert“, erklärt Gemeindevorstand und Leiter des Infrastrukturausschuss, Martin Giefing, während der Gemeinderatssitzung vor einer Woche. So können die Gemeindeverantwortlichen entscheiden, ob gleich andere Arbeiten unterhalb der Straßenoberfläche miterledigt werden sollen, da diese ja ohnehin schon aufgebrochen wird.

Arbeiten an der Schreinergasse beginnen bereits jetzt

Deshalb wurde nun im Gemeinderat entschieden, sogenannte Einbautenträger, die für Infrastruktur wie Kanal, Strom-, Gasleitungen usw. zuständig sind, zu beauftragen, auch ihre Bereiche zu prüfen und gegebenenfalls zu sanieren. Ausschreibungen von Seiten der Gemeinde werden nun durchgeführt. Der geschilderte Umstand sei zugleich eine Erklärung dafür, warum in beiden Straßen schon seit Längerem die Fahrbahn nicht erneuert wurde, sagt Bürgermeister Dieter Posch. „Weil es unverantwortlich gewesen wäre, die Fahrbahn dort komplett neu zu machen, wenn der Wasserleitungsverband kurze Zeit später alles wieder wegfetzt. Ich glaube, das ist schlüssig.“

Der Wasserleitungsverband wird mit seinen Sanierungen in der Schreinergasse bereits jetzt beginnen. Die anderen Arbeiten im Auftrag der Gemeinde werden aber mit Sicherheit noch nicht im Juli stattfinden, sagt der Bürgermeister. Denn zu dem Zeitpunkt wird der WLV voraussichtlich noch nicht fertig sein. Die Schreinergasse ist die kürzere der beiden Straßen und mündet beim Unternehmen MMM Energie ausgehend von der Kranawettgasse in die Pöttschingerstraße. „Sie ist“, das gibt Gemeindevorstand Giefing unumwunden zu, „komplett hin. Seit Jahren werden nur mehr irgendwelche Löcher geflickt.“ Mit der Augasse soll etwas später begonnen werden. Im Raum steht der Oktober. Hier verläuft eine der Hauptleitungen des Wasserleitungsverbands.

Auch der Straßenbelang in der Augasse Richtung See kannte schon bessere Zeiten. Foto: Artner

Eine beauftrage Kostenschätzung ergab, dass für die Schreinergasse rund 230.000, für die Augasse ein Betrag zwischen 480.000 und 660.000 Euro aufgewandt werden muss. „Diese Spannbreite ist natürlich schon etwas heavy“, sagte Bürgermeister Posch in der Sitzung. Die endgültige Summe sei abhängig von „den ‚Wünschen‘, die die Anrainer theoretisch haben.“

Anrainer werden zu Bürgerbeteiligungsverfahren eingeladen

Muss sich der Wasserverband an den Kosten der Fahrbahn beteiligen, war eine Frage, die im Plenum gestellt wurde. Nein, müsse er nicht, antwortete Bürgermeister Posch. Man zahle es als Gemeindebürger entweder indirekt über die Wasserleitungsgebühr und/oder über eine Abgabe. „Es gibt nach wie vor eine gültige Verordnung“, so Posch, „dass wir bei Arbeiten an der Fahrbahn pro Laufmeter, den das jeweilige Grundstück an die Straße grenzt, 30 Euro als Gemeindeabgabe vorschreiben.“ Es würde viele Gemeinden geben, die weit mehr vorschreiben. Neudörfl sei hier moderat unterwegs.

Bei beiden Projekten werden in gewohnter Manier die Anrainer zu einem Bürgerbeteiligungsverfahren einladen, sagt Martin Giefing, „wo das Ganze vorgestellt wird, um den Anrainern mitzuteilen, was sie erwartet und ab wann und bis wann sie voraussichtlich mit Baustellen zu rechnen haben.“

Der Antrag wurde im Gemeinderat von allen Parteien einheitlich beschlossen.