Mit Gasflasche hantiert? Gasexplosion in Baumgarten: Wohnungsbesitzer bleibt in U-Haft

APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: Dan Henson/Shutterstock.com

E in 60-jähriger Burgenländer, der nach einer Gasexplosion in seiner Wohnung in Baumgarten (Bezirk Mattersburg) vor zwei Wochen festgenommen wurde, bleibt weiter in Untersuchungshaft. Diese wurde bei einer Haftprüfung am Freitag um einen Monat verlängert, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf APA-Anfrage mit.