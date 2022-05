Mattersburger HAK gastierte im Landtag

Werbung

Dabei wurden Themen wie die steigenden Strompreise, die Verkehrssituation in Mattersburg, die sportliche Weiterentwicklung der Stadt und der Krieg in der Ukraine behandelt. Weiters stand eine Diskussion mit den Vertreterinnen und Vertretern des Burgenländischen Landtages, Claudia Schlager (SPÖ), Klubobfra Regina Petrik (Grünen), Klubobmann Johann Tschürtz (FPÖ) und Julia Wagentristl(ÖVP) auf dem Programm. Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von Direktor Andreas Hachstock und Professorin Gabriele Hamp-Levonyak. Zusätzlich informierte Rainer Winter vom Verbindungsbüro in Brüssel die Jugendlichen über aktuelle Europathemen.

