Kinderfreunde Neudörfl: Sabine Zenz zieht sich zurück

Sie müsse aufpassen, nicht emotional zu werden, sagte Sabine Zenz kurz vor der Mitgliederversammlung der Kinderfreunde, die am Freitag im Kinderfreundeheim abgehalten wurde. Im Anschluss gestand sie, beinahe davor gewesen zu sein, eine Träne zu vergießen. Sabine Zenz lebt die Werte der Kinderfreunde wie kaum eine andere. Ihre Erinnerungen an den Verein, der nächstes Jahr im Burgenland das 100-jährige Bestehen feiert, reichen zurück bis in ihre eigene Kindheit. „Ich erinnere mich an die Zeltlager, die wir in Sooß bei Baden abgehalten haben. Zum ersten Mal war ich 1984 mit dabei.“ Eine zweite frühe Erinnerung an die Kinderfreunde steht in Verbindung mit Weihnachten. „Mein Stiefvater und ich haben für die damalige Zeit etwas sehr Innovatives gemacht. Wir haben eine Geschichte vorgelesen.“ Das alleine war natürlich nicht neu: „Aber mein Stiefvater hat die Fotos aus dem Buch abfotografiert und Dias davon machen lassen. Während ich also die Weihnachtsgeschichte vor knapp hundert Leuten vorlas, hat er die Fotos im Hintergrund auf eine Leinwand projiziert.“

Das sind Beispiele von schönen Momenten, die Sabine Zenz mit den Kinderfreunden verbindet. Um anderen Kindern ebensolche Momente zu ermöglichen, begann sie sich als Erwachsene selbst für den Verein zu engagieren. Zunächst brach allerdings der Kontakt ab. „Als ich nach Wiener Neustadt zog, hatte ich keine Verbindungen. Erst mein Umzug nach Neudörfl hat es mir ermöglicht, wieder neu anzudocken.“ 2011 trat Zenz der Ortsgruppe bei. Nicht allzu lange danach, am 1. April 2014, übernahm sie von Melanie Kiraly-Kunesch die Funktion der Obfrau.

Auch jetzt gab es für sie wieder viele prägende Ereignisse. Eines hob sie in ihrer Rede besonders hervor: „2017, es war gerade der Kindersommer, kam ich aufgrund meiner Schwangerschaft für mehrere Wochen ins Krankenhaus. Mein Team hat damals den ganzen Ablauf übernommen und perfekt organisiert. Sie haben mir Fotos von der Veranstaltung geschickt und mich beruhigt, dass alles gut funktioniert.“ Alles lief also wie am Schnürchen. „Das half natürlich mit, mich ganz auf meine Schwangerschaft zu konzentrieren.“ Diesen Einsatz des ganzen Teams, sagt Sabine Zenz, dürfe man nicht und „habe ich auch nicht als selbstverständlich hingenommen.“

Während ihrer Amtszeit wurde bei den Kinderfreunden Neudörfl Vieles umgesetzt. Hervorzuheben sind die monatlichen Kindertreffen und die Gründung der Falkengruppe. Gleichzeitig kam die Pandemie, wodurch die Arbeit enorm erschwert wurde. Aber während der Zeit der Lockdowns waren die Kinderfreunde aktiv: „Beim ersten Lockdown haben wir täglich eine neue Bastelaktivität online gepostet. Wir haben die bespielbaren Gehsteige zum Tag des Kindes gemacht oder die Regenbogenbilder, die in den Fenstern hingen, als ein Symbol: ‚Hier ist ein Kind im Lockdown.‘“ Auch der Krieg in der Ukraine wurde mit selbst angefertigten Peace-Symbolen thematisiert.

Sabine Zenz ist naturgemäß sehr stolz auf all das. Jetzt sei für sie allerdings der Zeitpunkt gekommen, um ihr Amt als Obfrau an Nicole Fudel zu übergeben. Die Gründe dafür, sagt sie, sind vielfältig. „Ich bin leidenschaftliche Mutter, Ehefrau, Gemeindevorständin, Frauenvorsitzende, Abteilungsleiterin. Alles Aufgaben, die mich sehr erfüllen. In Wahrheit hat Nicole ohnehin schon das ganze Jahr über meine Agenden als Obfrau weitgehend übernommen.“ Seit der Mitgliederversammlung ist Nicole Fudel nun ganz offiziell Obfrau der Kinderfreunde. Die 24-Jährige ist Sozialarbeiterin bei der Kinder- und Jugendhilfe, Neu-Gemeinderätin und seit Frühjahr 2017 bei den Kinderfreunden Neudörfl. Ihr Ziel ist es, traditionelle Aktivitäten wie den Kindermaskenball, die Zeltnacht, das Kürbisschnitzen oder das Warten auf das Christkind weiterhin fortzuführen. „Zudem möchte ich bei all diesen Veranstaltungen verstärkt das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rücken und mit den Kindern bearbeiten.“ Auch die Steigerung der Mitgliederzahl liegt ihr am Herzen. „Wir sehen, dass immer sehr viele Leute zu uns kommen, aber gar nicht so genau wissen, dass man auch Mitglied werden kann. Ich möchte versuchen, die Mitgliedschaft noch attraktiver zu machen.“

