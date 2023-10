S4-Schnellstraße: Reaktionen zu den temporären Sicherheitsmaßnahmen

Am 25. Oktober wurde von Verkehrsministerin Leonore Gewessler der „Fahrplan“ für die weitere Vorgangsweise bekannt gegeben. Bis Jahresende dauern die Bauarbeiten an, errichtet wird eine temporäre Mitteltrennung. Während der Arbeiten gilt eine 80km/h-Beschränkung. Der eigentliche Sicherheitsausbau startet im Herbst 2025. Die SPÖ und die FPÖ meldeten sich mittels Aussendungen zu Wort.

Verkehrslandesrat Heinrich Dorner begrüßte, dass es nun rasch zur Errichtung einer temporären baulichen Mitteltrennung auf der Mattersburger Schnellstraße S4 kommt. „Das Burgenland hat schon seit längerem darauf gedrängt, dass der dringend erforderliche Sicherheitsausbau auf der S4 angesichts zahlreicher tödlicher Verkehrsunfälle endlich in die Wege geleitet wird. Die nunmehrige ‚2 plus 1‘-Zwischenlösung wurde von den Ländern Burgenland und Niederösterreich forciert und bietet aktuell die größtmögliche Sicherheit. Denn damit wird im Unterschied zu einer ‚2 plus 2‘-Variante zum einen der Verkehrsfluss auf der dicht befahrenen Straße besser aufrechterhalten, zum anderen gewährleistet die provisorische Mitteltrennung baulich eine höhere Sicherheit“, so der Landesrat.

„Parallel muss aber auch danach getrachtet werden, den permanenten Sicherheitsausbau zügig voranzutreiben, um die unnötig verloren gegangene Zeit aufzuholen. Denn höchstmögliche Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und das Verhindern von menschlichem Leid haben oberste Priorität“, unterstreicht Dorner.

Auch der kürzlich zum neuen SPÖ-Bezirksobmann gewählte Thomas Hoffmann meldet sich zu Wort. „Diese Maßnahme war schon längst überfällig. Mit diesem Schritt ist aber nur ein Anfang getan. Da durch das Aufstellen einer Beton-Mitteltrennung künftig nur noch insgesamt drei Spuren befahrbar sind, wird es auch zu drastischen Temporeduktionsmaßnahmen kommen. Dadurch müssen unsere Pendlerinnen und Pendler aus dem Bezirk Mattersburg längere Fahr- und Wartezeiten in Kauf nehmen. Wenn dieser Bundesregierung die Verkehrssicherheitsinteressen der hier lebenden Menschen aus dem Bezirk Mattersburg ein echtes Anliegen sind, so muss der sicherheitstechnische Vollausbau parallel dazu umgesetzt werden", so SP-Bezirksparteivorsitzender Thomas Hoffmann in einer ersten Reaktion. Die SPÖ Bezirksorganisation Mattersburg forderte bereits seit vielen Jahren die Sicherheitsausbau auf der S4 ein.

Harsch reagiert FPÖ-Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej. „Minister Gewessler glänzt durch Einfallslosigkeit und auf die lange Bank schieben in Sachen Ausbau des burgenländischen Schnellstraßennetzes. Der Ruf nach mehr Sicherheit, war schon nach den ersten Unfällen deutlich zu vernehmen“, zeigte sich Smolej nach der Ankündigung von Minister Gewessler überrascht, dass Verkehrssicherheit immer Vorrang hat. „Das Prinzip der Mittelschienen stellt ja nur eine Minimallösung dar. Wie durch den Ausbaustopp auf den anderen Schnellstraßen zeigt sich die Auto und Pendlerfeindliche unverantwortliche Haltung auch hier. Weniger der eigenen Ideologie und mehr der Sicherheit dienen, wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen“, so Smolej. „Eine rechtzeitige Reaktion hätte schon Leben retten können. Statt unverantwortliche Sparmaßnahmen sollte eine ordentlicher Ausbau nicht nur auf der S4 stattfinden zur Sicherheit der Burgenländer“, so Smolej abschließend.

