Krensdorf: Jugend- und Seniorentaxi nun fix

Das Projekt "Jugendtaxi Burgenland“ wurde im Jänner 2007 von der Wirtschaftskammer mit Unterstützung des Landesjugendreferates und Verkehrsreferates der Burgenländischen Landesregierung gestartet.

Das Jugendtaxi ermöglicht den Jugendlichen einen kostengünstigen, flexiblen und vor allem sicheren Transport und hat sich mit mittlerweile 88 teilnehmenden Gemeinden zur größten flexibelsten Mobilitäts- und Verkehrssicherheitsinitiative des Burgenlandes entwickelt.

Ab dem 1. Juli diesen Jahres soll es nun auch in Krensdorf in Kooperation mit dem Verein „Mobiles Burgenland“ das Jugendtaxi und Seniorentaxi geben. Wer also zwischen 16 und 24 Jahren ist, oder ab einem Alter von 65 Jahren, kann sich bald im Gemeinderat einen Taxigutschein im Wert von 10 Euro holen und diesen bei seiner nächsten Taxifahrt als Zahlungsmittel verwenden.

Pro Person und pro Monat wird höchstens ein Gutschein von der Gemeinde ausgegeben. Die Taxigutscheine können aber für sechs Monate im Vorhinein bezogen werden.

