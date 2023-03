Krensdorfer Jugendtaxi soll kommen

In den vergangenen Wochen hat die Junge ÖVP unter der Leitung von Landesgeschäftsführerin Vanessa Tuder einen Jugendförderratgeber für die Gemeinden ausgearbeitet.

Im Rahmen dieses Ratgebers möchte auch die ÖVP Krensdorf einen Beitrag für die Jugend leisten.

Besonders Jan Gerdenitsch setzt sich als jüngstes Gemeinderatsmitglied mit Unterstützung von Bürgermeister Karl Izmenyi für die Jugend in Krensdorf ein. Demnächst soll es also auch in Krensdorf das Jugendtaxi geben. Wer zwischen 16 und 24 Jahren ist, kann sich bald im Gemeindeamt einen Jugendtaxischeck im Wert von 10 Euro holen und diesen bei seiner nächsten Taxifahrt als Zahlungsmittel verwenden. Die Gutscheine sollen halbjährlich in der Gemeinde ausgegeben werden, das bedeutet jeder Jugendliche kann sich im Jänner und Juli jeweils sechs Gutscheine abholen.

„Diese Woche findet in Krensdorf eine Vorstandssitzung statt, bei der wir Genaueres besprechen und Ende März wird bei der Gemeinderatssitzung ein Beschluss gefasst“, so Izmenyi. SPÖ-Vizebürgermeister Gerald Jagschitz konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.