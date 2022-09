Spatenstich für neue Kinderkrippe in Neudörfl

Werbung

Ähnlich wie es bereits beim Bau der Mittelschule durch die OSG der Fall war, greift die Gemeinde auch beim Bau der neuen Kinderkrippe auf ein Modell zurück, bei dem der PEB als Bauträger die Befugnis erteilt wird, auf dem Gemeindegrundstück im Areal des Kindergarten Zollikofenplatz ein Gebäude, nämlich die Kinderkrippe, zu errichten. Im Gegenzug zahlt die Gemeinde jährlich für den Zeitraum von 25 Jahren Miete. „Mit der letzten Miete nach 25 Jahren“, so Bürgermeister Dieter Posch, „geht das Gebäude ins Eigentum der Gemeinde über.“

Die Betreuung in der neuen Kinderkrippe soll mit Beginn des nächsten Kindergartenjahres, im September 2023, beginnen. Platz wird sie für drei Gruppen bieten. Die ursprüngliche Kinderkrippe, die seit ungefähr einem Viertel Jahrhundert im Untergeschoss der Volksschule angesiedelt ist, wird ebenso wie die provisorische Kinderkrippe im so genannten Pfeifferhaus nach der Fertigstellung aufgelöst.

„Die frei gewordenen Räumlichkeiten in der Volksschule können dann zum Beispiel für die Nachmittagsbetreuung genutzt werden“, sagt der Bürgermeister. „Im Pfeifferhaus könnte man ein weiteres Zusatzangebot für Kinder, etwa eine Kreativwerkstatt oder ähnliches, einrichten. Leer stehen wird es ganz bestimmt nicht.“ Was der endgültige Zweck sein wird, müsse aber noch erarbeitet werden.

Mit einer Aufstockung auf drei Kinderkrippengruppen im Vergleich zu aktuell zwei wird auch auf die Entwicklungen in den Beschäftigungs- und Erwerbstätigkeitentscheidungen der Menschen Rücksicht genommen. „Die Geburtenraten in Neudörfl bleiben über einen längeren Zeitraum relativ konstant. Auch wenn neue Wohneinheiten eröffnet werden, gibt es keinen wesentlichen Anstieg. Berufstätige Eltern geben aber ihre Kinder immer früher in die Kinderkrippe, nicht erst mit eineinhalb Jahren, sondern schon ab dem ersten Lebensjahr. Das Eintrittsdatum sinkt also, deswegen wird auch mehr Platz in der Kinderkrippe benötigt.“

Derzeit gibt es 30 belegte Kinderkrippenplätze in Neudörfl, im Kindergarten sind es 50. „Wir gehen davon aus, dass diese 50 Plätze in Zukunft nicht erst ab dem dritten Lebensjahr gebraucht werden, sondern schon ab dem ersten“, so Posch.

Im Zuge der Arbeiten soll auch der Kindergarten umgebaut werden. Hier wiederum sollen die baulichen Gegebenheiten an die Ganzjahresbetreuung angepasst werden: „Beim Kindergarten wurde bei dessen Errichtung eine Gaskuppel eingebaut. Das passierte, als der Kindergarten im Sommer noch zwei Monate geschlossen hatte. Mittlerweile herrscht Ganzjahresbetrieb, auch im Hochsommer. Die Glaskuppel macht es aber leider unmöglich, bei sommerlicher Hitze vernünftige Temperaturen im Inneren zu schaffen“, so Posch abschließend.

