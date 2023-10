Rohrbacher Billa nach Umbau nun wieder geöffnet

Latu Presseaussendung begeistert der Markt nach der Modernisierung durch sein modernes und offenes Design. Auf einer Verkaufsfläche von rund 700 Quadratmetern wird eine große Vielfalt an frischen, saisonal und regional bzw. lokal erzeugten Produkten geboten. 13 Mitarbeiter stehen den Kunden beim Einkauf beratend zur Seite.

„Seit mehr als sechs Jahrzehnten versorgt BILLA die Menschen in Österreich mit frischen Lebensmitteln, Produkten des täglichen Bedarfs und umfassenden Serviceleistungen und gilt als wichtiger Nahversorger in Stadt und Land. Unser Ziel ist es, mit maßgeschneiderten Angeboten die individuellen und auch lokalen Kundenwünsche bestmöglich zu bedienen. Der Standort in Rohrbach bei Mattersburg besteht bereits seit 2008 und wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kund:innen nach dem Umbau wieder eine bunte Produktvielfalt sowie attraktive Preise und Aktionen anbieten können“, erklärt Stefan Weinlich, Billa-Vertriebsdirektor.

Das Herzstück des umgebauten Marktes ist der vergrößerte Frischebereich mit einer breiten Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse. Darüber hinaus spielt auch die regionale Herkunft vieler Produkte eine bedeutende Rolle. „Unsere Kund:innen legen viel Wert auf regionale und lokale Lebensmittel, die von Betrieben aus unmittelbarer Nähe stammen. Zudem freut es uns natürlich, wenn wir kleine Lieferant:innen unterstützen und ihnen eine Bühne für die Präsentation ihrer Produkte bieten können. So gibt es beispielsweise hier bei uns im Markt Trummer Fruchtsäfte aus Stegersbach, Teigwaren und frische Eier der Nudel-Manufaktur Werkovits aus Draßmarkt und Eis von der Eisdiele Harrer aus Sollenau“, so Sedina Krekic, Billa-Marktmanagerin in Rohrbach.