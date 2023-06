Pappelstadion: Die nächsten Events stehen an

Nach dem Auftakt im vergangenem Jahr wurde am 3. Juni das zweite Stadion-Picknick mit großer Besucherresonanz veranstaltet und weitere Veranstaltungen stehen am Programm.

Nachdem drei Jahre die Fußballakademie Burgenland die Heimstätte des MSV 2020 war, übersiedelt der Verein in das Pappelstadion. Die Kampf- und Reservemannschaften halten nun ihren Trainings- und Spielbetrieb im Mattersburger Pappelstadion ab, in den kommenden Wochen wird der Nachwuchs folgen. Am Freitag vergangener Woche wurde die neue Spielstätte vom BFV kommissioniert und die letzte Runde in der 1. Klasse Mitte kann somit auch bereits im Stadion über die Bühne gehen: Am Samstag, 10. Juni 2023, empfängt der MSV 2020 den ASKÖ Kobersdorf. Anpfiff für die Reserve ist um 15.30 Uhr, um 17.30 Uhr duellieren sich die Kampfmannschaften. Ab 20:00 Uhr findet zudem im Pappelstadion eine Meister Party des MSV 2020 statt, für coole DJ-Musik und kühle Getränke ist gesorgt. Das erste Spiel im Stadion trägt hingegen eine Nachwuchsmannschaft des MSV aus: Bereits um 11 Uhr empfängt die U14 des MSV die Spielgemeinschaft UFC St. Georgen.

Zwei Wochen später, am 24. Juni, veranstaltet das Bezirksfeuerwehrkommando Mattersburg die Bezirkswettkämpfe im Pappelstadion. Um 8.30 Uhr findet die Eröffnung für den Jugend-Bewerb statt. 38 Jugendgruppen sind gemeldet, rund 350 Nachwuchsfeuerwehrmitglieder werden am Bewerb teilnehmen, die Siegerehrung ist für 14.30 Uhr geplant. Gegen 15 Uhr startet der Bewerb der Allgemeinen Klasse. Rund 800 Personen - Wettbewerbsteilnehmer, Begleitpersonen, Personal für die Organisation - werden den Tag über erwartet.

Mattersburg wird nicht nur am Samstag, sondern auch am Tag davor, im Zeichen der Feuerwehr stehen. Die Mattersburger Wehr lädt am Freitag, den 23. Juni, zur Sonnwendfeier in das Feuerwehrhraus und auch dort werden mehrerer hundert Leute erwartet.

