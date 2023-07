Mitbenützung der regionalen Müllsammelstelle einstimmig beschlossen

Als neues Projekt wurde die überregionale Abfall- und Problemstoffsammelstelle des burgenländischen Müllverbandes und des Umweltdienstes Burgenland in Mattersburg den umliegenden Gemeinden vorgestellt. Bei der letzten Gemeinderatssitzung in Wiesen wurde besprochen, ob die Erdbeergemeinde diese in Zukunft mitbenutzen möchte.

Einstimmig beschlossen

Der Gemeinderat ist sich in dieser Angelegenheit einig: Das Projekt klingt sehr vielversprechend. Diese gemeinsame Müllsammelstelle wird sich zwischen Forchtenstein und Mattersburg - neben der aktuellen Mattersburger Müllsammelstelle - befinden und von Montag bis Samstag für die Menschen zugänglich sein. Die Gebühren der Mitbenutzung entsprechen zusätzliche 20 Euro pro Haushalt pro Jahr. Die Verrechnung dieses Betrages wird in die zu bezahlende Summe der Restmülltonne integriert werden, die Preise für diese werden also um 20 Euro angehoben werden. Die bisherige Altstoffsammelstelle in Wiesen wird im Zuge dessen aufgelassen.

Die Wiesener Parteien sehen das Projekt als sehr fortschrittlich. „Eine gemeinsame Sammelstelle wird das gesamte Konzept für die Einwohner von Wiesen praktischer und leichter gestalten“, erklärt Alois Robic von der SPÖ, „zusätzlich wurde auch mal erwähnt, dass möglicherweise Autos zur Verfügung gestellt werden, um größere Materialien zu transportieren.“ Auch die WiPUG unter Spitzenkandidatin Juliane Bogner steht dem neuen Projekt positiv entgegen. „Aus Sicht der WiPUG ergeben sich dadurch zwei große Vorteile: die Abfallentsorgung wird wesentlich kostengünstiger, da nur ein jährlicher Beitrag unabhängig von der anfallenden Entsorgungsmenge zu bezahlen ist“, so Bogner, „und die Öffnungszeiten sind viel länger als die beim Altstoffsammelzentrum in Wiesen.“