Forchtenstein: Beitritt zur regionalen Müllsammelstelle in Mattersburg

Wie der bürgenländische Müllverband und der Umweltdienst Burgenland den umliegenden Gemeinden von Mattersburg bereits präsentierte, wird es eine neue überregionale Abfall- und Problemsammelstelle neben der jetzigen Müllsammelstelle in Mattersburg geben. Dieses Projekt soll auf eine gemeinsame Nutzung von einer Sammelstelle von mehreren Gemeinden hinauslaufen, sodass die jeweiligen Müllsammelplätze in den Dörfern selbst zugemacht werden können.

„Nur Vorteile für Forchtenstein“

Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Beitritt zu diesem Anliegen besprochen und ein Beschluss gefasst: Sowohl die gesamte SPÖ als auch die gesamte ÖVP stimmte für die Mitbenützung der Abfallsammelstelle in Mattersburg. Die Freie Liste Forchtenstein enthielt sich ihrer beider Stimmen.

„Die gemeinsame Abfall- und Problemsammelstelle in Mattersburg birgt in mehrfacher Hinsicht nur Vorteile für Forchtenstein“, berichtet Bürgermeister Alexander Rüdiger Knaak, „einerseits wird es dort eine spezifischere Trennung der Abfälle geben, sodass noch mehr Potential für Recycling besteht. Weiters werden dort viele kompetente Fachleute arbeiten, die die Kundschaft ausgiebig beraten können und auch die Öffnungszeiten sind deutlich attraktiver.“ Dieser Meinung schließt sich die ÖVP Forchtenstein an. „Dieses Projekt ist wirklich eine super Sache“, erklärt Vizebürgermeister Josef Neusteurer, „neben all den Vorteilen vor Ort wird der Preis für die Nutzung der Sammelstelle auch noch billiger. Bisher haben unsere Bürger 33 Euro extra für den Müllplatz bezahlt, nun werden dafür nur 20 oder 25 Euro auf den Betrag der Restmülltonne aufgerechnet.“

Auch in Bezug auf die günstige Lage sind sich die beiden Parteien einig. „Wir haben einen Heimvorteil“, so Knaak, „die Müllsammelstelle wird sich direkt an unserer Ortsgrenze befinden und so für die Forchtensteiner noch leichter zu erreichen sein, als für die Mattersburger.“ Von diesem Aspekt ist auch Neusteurer begeistert. „Von den vier beteiligten Primärgemeinden - Forchtenstein, Marz, Mattersburg und Wiesen - haben wir die kürzeste Strecke von der Distanz her“, erläutert Neusteurer, „außerdem wird es auch Fahrzeuge zum Ausleihen geben, um den Müll von Zuhause zur Sammelstelle transportieren zu können.“ Die Freie Liste Forchtenstein war für ein Statement nicht erreichbar.