Erwin Pieler und die „Caledonian Pipers“ starten wieder durch

Seit dreieinhalb Jahren ist der Rohrbacher Erwin Pieler als Dudelsackspieler bei den Caledonian Pipes and Drums Mitglied. „Vor 30 Jahren bewunderte ich einen Dudelsackspieler bei einer Schottlandreise und hegte damals schon den Gedanken Dudelsack spielen zu können und in weiterer Folge in einer Formation von Dudelsackspielern aufzumarschieren“, schildert er seinen Werdegang. „Jeden Tag zu üben ist manchmal eine zähe Sache, aber um ans Ziel zu kommen, muss man fleißig sein und überzeugt von dem, was man macht und will. Es ist ein herrliches Gefühl, wenn ich auch manchmal solo und in Uniform am Koglberg stehe und meine Tunes spiele. Wenn dann die Menschen absolut überrascht sind, sich freuen und mit mir ins Gespräch kommen, dann bin ich im siebenten Himmel“, schwärmt der Pädagoge, der in der Mittelschule Siegendorf als Werk- und Zeichenlehrer tätig ist.

Die Caledonian Pipes and Drums Burgenland unter „Pipemajor“ Thomas Torda gibt es seit 2011. „Wir bestehen aus Dudelsackspielern, Snaredrumspielern, Basedrumspielern und aus Tenordrumspielern und sind momentan Burgenlands aktivste Pipeband. Wir haben unseren Sitz und unseren Proberaum in Steinbrunn. Natürlich hat uns Corona einen Dämpfer gegeben, aber momentan starten wir wieder voll durch“, so Erwin Pieler.

Geprobt wird jeden Montag von 19 bis 21 Uhr in Steinbrunn im Gemeindehaus. „Interessenten sind jederzeit willkommen. Wir freuen uns über jeden Fan, aber auch auf Leute, die Dudelsack oder Drums erlernen wollen, bei uns ist alles möglich. Wir spielen auf Hochzeiten, Begräbnissen, Geburtstagen, je nach Wunsch und Terminvereinbarung. Wir geben aber auch Konzerte, so wie vor Kurzem im Pöttschinger Meierhof, das das zahlreich erschienene Publikum zu Standig Ovations hinriss. Am 1. Mai waren wir als Marschband beim Umzug in Wien dabei und haben sogar Altbundespräsident Heinz Fischer und seine Gattin restlos begeistert“, so der Rohrbacher Dudelsackspieler.

Erwin Pieler ist ein wahres Multitalent, er ist Präsident des Rohrbacher Einradclubs „One Wheel Dragons“ und liebt es mit dem Mountainbike oder dem Einrad über die Berge zu radeln. Er ist begeisterter Kanufahrer, Bergwanderer, Kletterer und Schifahrer, nebenbei spielt er auch noch seit 15 Jahre Schlagzeug und stellt aus Recycling-Material, Holz, Stein oder Metall Lampen und Designobjekte her, die auch in Ausstellungen zu bewundern sind. „In der Schule hab' ich noch einen eigenen Unterrichtszweig, die 'Art Academy', wo sich talentierte Kinder künstlerisch aber auch akrobastisch austoben können“, erzählt der Tausendsassa.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.