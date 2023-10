Mattersburger Nachwuchsband "Poprika" siegte bei Bundeswettbewerb

Die Band formierte sich zu Schulbeginn vor einem Jahr im Rahmen des Unterrichtes in der Zentralmusikschule Mattersburg. Nach diversen Proben trat man bei der Burgenland-Ausscheidung in Eisenstadt in der letzten Woche des vergangenen Schuljahres an. Von Seiten der Jury gibt es dabei Bewertungspunkte, die man für den Einzug in den Bundeswettbewerb erreichen musste. Die fünf Jungmusiker überzeugten das Gremium und wurden in das Österreich-Finale nach Wien enstand.

Ein Probegig im Eisenstädter „Freuraum“ und ein Auftritt im Rahmen der Zertifikatsverleihungen der Zentralmusikschule folgte. „Es waren bis zum Auftritt sehr intensive Proben. Die Bemühungen der Kinder haben sich ausgezahlt, ich bin sehr stolz auf sie“, berichtet Bandleiter Kurt Grath.

Das große Finale ging am 11. Oktober in der Wiener „Szene“ über die Bühne. „Poprika“ performte „Applaus, Applaus“ von Sportfreunde Stiller, „Fly Away“ von Lenny Kravitz und „Imagine“ von John Lennon. Nachdem das Ergebnis mit dem ersten Platz bekannt gegeben wurde, war der Jubel bei den Kids und deren Eltern naturgemäß groß.

Die Band Poprika besteht aus:

Matthias Johann Krizik, Vocals - Lehrperson: Elisabeth Farkas-Fruhmann.

Leo Michalitsch, Drums Lehrperson: Martin Weninger.

Lea Panzirsch, Guitar, Vocals Lehrperson: Michael Fink.

Paul Söllner, Bass. Lehrperson: Kurt Grath.

Michael Weber, Keyboard. Lehrperson: Bernhard Macheiner