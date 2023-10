Bauermühle Mattersburg: „Generation Next“-Festivalreihe fand Ausklang

Initiiert und finanziert von der Kulturabteilung des Land Burgenland rockten am Samstag bei freiem Eintritt in der Bauermühle die Bands Mindblind, Crowdfleckerl, SEBi! und Sterz die Bühne. Viele Gäste feierten mit den aufstrebenden und etablierten Künstlern bei guter Musik bis in die Nacht hinein.