Erfolgreiches Jahr für die Wieser Musiker

Bei der Generalversammlung des Musikvereines zog man äußerst zufrieden Bilanz. Große Veränderungen gab es nicht, bei der Wahl des Obmanns und des Vorstandes hat sich nichts verändert. Bernd Tiess, der bereits seit März 2015 Obmann ist, wird das Amt auch die weiteren zwei Jahre übernehmen. Auch der restliche Vorstand, der aus zehn Funktionären und vier Beiräten besteht, bleibt derselbe. Thomas Gaal, der seit dem Jahr 2000 Mitglied im Musikverein und seit 2018 Kapellmeister ist, freut sich über das gelungene Jahr.

Ausgezeichneter Erfolg bei der Marschwertung

25 aktive Mitglieder zählt der Musikverein der Erdbeergemeinde momentan, währenddessen gibt es 341 unterstützende Mitglieder, die jährlich einen Beitrag von 10 Euro an den Verein spenden. Mit dem Nachwuchs aus der Jugend lief es in Corona-Zeiten wie bei vielen Vereinen nicht so gut, jedoch sollen demnächst wieder junge Musiker in den Verein kommen.

„Aus der Sicht des Musikvereins war 2022 ein sehr erfolgreiches Jahr“, erzählt Thomas Gaal, „das Frühjahrskonzert war ein voller Erfolg.“ Als einer der ersten traute sich der Musikverein Wiesen nach den langen Corona-Pausen gleich im April ein großes Konzert zu spielen, zu dem viele Besucher kamen. Auch dieses Jahr findet wieder ein Frühjahrskonzert am 1. April in der Mehrzweckhalle Wiesen statt.

Auch bei einer Marschwertung ist der Verein in der Höchststufe E angetreten und hat einen ausgezeichneten Erfolg errungen. „Der Zusammenhalt und die Kameradschaft ist im Moment stärker als je zuvor“, berichtet Gaal, „wir sind alle top motiviert aus der Corona-Phase zurückgekommen.“

