Musikverein Wiesen lud zum 43. Frühjahrskonzert

Die Musiker des Musikvereins Wiesen bereiteten für ihr 43. Frühjahrskonzert ein anspuchsvolles musikalisches Programm vor, welches vom Publikum mit tosendem Applaus gedankt wurde: Rund 300 Besucher waren bei der Veranstaltung anwesend. Darunter befanden sich auch Ehrengäste wie Bürgermeister Matthias Weghofer, Pfarrer Pater Jomon, Landeskapellmeister des Burgenländischen Blasmusikverbandes Hans Kausz sowie Bezirksobmann Manfred Püchl. Gefeiert wurde bis in die Morgenstunden.

Auch wurden mehrere Ehrungen von Kapellmeister Thomas Gaal vergeben: So bekam Franz Klawatsch das Ehrenzeichen in Bronze des burgenländischen Blasmusikverbandes und Katrin Schmalfuß das Ehrenzeichen in Gold. Die Verdienstmedaille in Gold des österreichischen Blasmusikerverbandes erhielten Eduard Feurer und Josef Koch, während Gerhard Huber das Ehrenzeichen in Gold mit 50-Jahre Spange verliehen bekam. Letztlich wurde noch Markus Pöttschacher das Verdienstkreuz in Silber überreicht. Thomas Gaal war äußerst zufrieden mit dem Verlauf des Konzertes und bedankte sich für die zahlreichen Besucher.

