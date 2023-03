Neuer Pächter für Neudörfler Seekantine gesucht

ine regelrechte Zäsur steht für die kommende Badesaison am Badesee Neudörfl an, zumindest was das Kulinarische betrifft. Familie Gerencser betreute 35 Jahre lang die Seekantine. 1987 sperrte Alexander Gerencser zum ersten Mal seine Seetaverne, „Xandl‘s Seetaverne“, auf. 1995 übernahm Norbert Gerencser, der zu Ehren seines Vaters den Namen beibehielt. Gerencser führte bis zuletzt die Taverne, gemeinsam mit seinem Wirtshaus, einem der letzten traditionellen Wirtshäuser im Bezirk. Im September 2022 verabschiedete sich Gerencser in seinen wohlverdienten Ruhestand.

So kommt es, dass jetzt ein neuer Pächter oder eine neue Pächterin gesucht wird. Das ist Aufgabe des Ausschusses für Tourismus und Gastronomie, dem ÖVP-Gemeindevorstand Dominik Strümpf vorsteht. Bisher gibt es einen konkreten Konzeptvorschlag, zwei weitere Personen haben ein grundsätzliches Interesse bekundet. Bis 28. März läuft die Bewerbungsfrist noch. „Danach werden wir alle eingereichten Konzepte mit dem Ausschuss und dem Gemeindevorstand besprechen. Als Ausschussvorsitzender werde ich diese dann im Gemeinderat präsentieren, der darüber abstimmt, wer die Pacht bekommen wird.“ Das wird, so Dominik Strümpf, wahrscheinlich Mitte April in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung passieren, da die nächste ordentliche Gemeinderatssitzung mit dem Tag der Einreichungsfrist am 28. März zusammenfällt.

Pacht wird zunächst für ein Jahr vergeben

Die Pacht, erklärt Dominik Strümpf weiter, wird zunächst befristet für ein Jahr vergeben. „Wenn es dem Pächter oder der Pächterin gefällt und wenn auch die Gemeinde zufrieden ist, kann der Vertrag natürlich verlängert werden.“ Für die gesamte Badesaison beträgt die Pacht 2.400 Euro (wertgesichert). Diese dauert heuer vom 13. Mai bis zum 10. September, bei Schönwetter wird sie um eine Woche verlängert.

Interessenten für die Badeseekantine können diese vorab auch besichtigen. Bürgermeister Dieter Posch steht für einen Lokalaugenschein zur Verfügung. Auch mit dem langjährigen Pächter, Norbert Gerencer, könne ein Gespräch geführt werden, falls gewünscht.

Bei den Eintrittspreisen soll es hingegen heuer keine Veränderungen geben. Stand heute sind keine Preisanpassungen geplant.

Konkrete Vorschläge unter Beifügung eines Betriebskonzepts können noch bis 28. März per E-Mail an post@neudoerfl.bgld.gv.at mit dem Betreff „Badeseekantine“ geschickt werden.

