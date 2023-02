Burgenländische Volkshochschule: Vorsitzender Spieß dankte ab

Geboren am 5. November 1944 in Baden.

Nach seiner Ausbildung an der Lehrerbildungsanstalt Eisenstadt begann Spieß seine Lehrtätigkeit in Volks- und Hauptschulen in Deutsch Jahrndorf, Rohrbach und Mattersburg. Nebenberuflich studierte er an der Universität Wien Politikwissenschaft und Pädagogik.

1985 wurde er zum Direktor der Hauptschule Mattersburg bestellt. Seit 2001 war er als Bezirksschulinspektor des Bezirks Mattersburg tätig, 2009 ging er in Pension. Spieß war auch Vorsitzender der Sozialdemokratischen LehrerInnen (SLÖ) Burgenland.

Bei den Burgenländischen Volkshochschulen war Spieß seit dem Jahre 1975 aktiv. Spieß war seit 1989 für das Burgenland Vorstandsmitglied des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen.