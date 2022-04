Pöttelsdorf: Fußgängerbrücke über die Wulka „eröffnet“

Werbung Sankt Margarethen Anzeige Hausmesse bei WAHA am 06. und 07. Mai

Die Fußgängerbrücke über die Wulka in Pöttelsdorf wurde vor Kurzem neu errichtet und am Samstag vergangener Woche eingeweiht und eröffnet. Um an der Verbindungsstelle zwischen der Hauptstraße und der Gartengasse eine neue Brücke zu bauen, musste die alte Holzbrücke abgerissen werden.

Die Abbrucharbeiten hierzu starteten am 11. Februar 2022 und kurz darauf wurde mit dem Bau der neuen Brücke begonnen. Die Kosten für den Bau der Brücke beliefen sich auf insgesamt rund 80.000 Euro. Das in den Boden eingelassene Fundament der Brücke soll dabei 40.000 Euro der Gesamtsumme beansprucht haben.

Fertiggestellt und zur Überquerung freigegeben wurde die Fußgängerbrücke dann am 23. März 2022.

