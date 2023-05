Feuerwehr Mattersburg: Nächster Einsatz auf der Schnellstraße

Kurz nach zwei Uhr in der Früh musste die Feuerwehr Mattersburg zum ersten Mal ausrücken - ein Pkw war auf der S31 bei der der Ausfahrt Forchtenstein mit seinem PKW frontal in die Leitschiene gefahren. Bitte die BVZ hat dazu berichtet:

Noch am selben Tag war erneut die Schnellstraße Einsatzort der Feuerwehr Mattersburg, diess Mal die S4. Eine PKW-Lenkerin touchierte auf der Mattersburger-Schnellstraße in Fahrtrichtung Wiener Neustadt die Leitschiene. Der PKW kam erst nach rund 100 Meter quer zur Fahrbahn auf beiden Fahrspuren zum Stillstand. Durch die enorme Wucht wurde die gesamte Hinterachse des Fahrzeuges ausgerissen und seitlich unter das Fahrzeug gedrückt. Die beiden Insassinnen wurden von der Mannschaft eines zufällig an der Unfallstelle vorbeikommenden Rettungswagens versorgt, blieben aber zum Glück unverletzt. Nach der Freigabe durch die Polizei, wurde der stark beschädigte PKW sowie die ausgerissene Hinterachse auf das Abschleppplateau des Wechselladerfahrzeuges verladen und von der Schnellstraße abtransportiert. Parallel dazu wurden Trümmerteile von der Fahrbahn gekehrt und ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. Die S4 war während der Bergungsarbeiten in beide Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar.

Die Feuerwehr Mattersburg stand mit fünf Fahrzeugen und 19 Mitgliedern etwas mehr als eine Stunde im Einsatz. „Wir bedanken uns bei der Autobahnpolizei für die gute Zusammenarbeit“, heißt es von Seiten der Feuerwehr Mattersburg.

Auf der S31 und der S4 kommt es immer wieder zu Unfällen. Ein tödlicher Unfall auf Höhe Sigleß ereignete sich erst im Februar, auf www.bvz.at wurde berichtet.

Wurde auf der S31 erst vor geraumer Zeit der eine Mittelleitschiene gebaut, so ist dies bei der S4 zwischen Mattersburg und Wiener Neustadt noch immer nicht umgesetzt. Pläne dazu gibt es seit rund zehn Jahren, die BVZ schlüsselte dies chronologisch auf:

Im Rahmen des geplanten Sicherheitsausbaues der S4-Schnellstraße fordert die Gemeinde Sigleß die Umsetzung einer Lärmschutzwand. Die BVZ hat dazu berichtet:

