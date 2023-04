Gedenken an Rudolf Habeler

Werbung

Die ÖVP und der ÖAAB Burgenland trauert um den ehemaligen ÖAAB-Bezirksobmann in Mattersburg, ÖVP-Bezirksparteisekretär und Neudörfler Kommunalpolitiker Rudolf Habeler. Der ÖVP-Politiker ist am 12. April im Alter von 70 Jahren unerwartet verstorben.

Rudolf Habeler hat die verschiedensten politischen Ebenen durchlebt. Er wurde am 4. August 1952 in Neudörfl geboren, wo er die Volksschule und anschließend die Hauptschule besuchte. Danach absolvierte er die Handelsschule der Wiener Kaufmannschaft in Mödling. Nach einigen Jahren in der Privatwirtschaft trat er im Jahr 1976 die Stelle des ÖVP-Bezirksparteisekretärs in Mattersburg an und bekleidete diese bis 1981. Im Jahr darauf war Rudolf Habeler als Büroleiter des Generalsekretärs Walter Heinzinger in der ÖAAB-Bundesleitung tätig, und von 1982 bis 2015 Bundesorganisationsreferent ebendort, bis er seinen Ruhestand antrat.

Bereits 1970 hatte Rudolf Habeler die Funktion des Obmann-Stellvertreters der JVP Neudörfl übernommen, im Jahr darauf zudem die Obmann-Stellvertreterschaft der ÖAAB-Gruppe in der Gemeinde. Beide übte er bis 1977 aus. 1976 wählte ihn die ÖVP Neudörfl zu ihrem Gemeindeparteiobmann, was er über zwanzig Jahre lang – bis 1997 – blieb. Von 1992 bis 1997 fungierte er als erster Vizebürgermeister in seiner Heimatgemeinde. Ab 1994 bekleidete Rudolf Habeler zudem die Funktion des Bezirksobmannes des ÖAAB in Mattersburg und war Mitglied des ÖVP-Bezirksvorstands (beides bis 2007) und bis 2014 Mitglied des ÖAAB-Landesvorstandes.

Von 1978 bis 1981 war Rudolf Habeler Kammerrat in der Arbeiterkammer Burgenland sowie Versichertenvertreter in der Generalversammlung und im Vorstand der Burgenländischen Gebietskrankenkasse. 1987 gründete er die Sozialstation Neudörfl mit, die von Nachbarschaftshilfe über Alten- und Familienhilfe bis hin zur Hauskrankenpflege viele Services aus der Hand einer Organisation anbot. Auch an der Konstituierung des Burgenländischen Hilfswerks war Rudolf Habeler als Gründungsobmann und langjähriger Vizepräsident maßgeblich beteiligt.

„Rudolf Habeler hat sein Leben klar der Politik gewidmet. Er war stets ein glaubwürdiger und ehrlicher Politiker mit Handschlagqualität. Bei all seinen Funktionen hat Habeler nie auf die Sorgen der Burgenländerinnen und Burgenländer vergessen“, so ÖVP-Obmann Christian Sagartz.

„Er hat die Herzen der Menschen berührt und sich in allen Lebenslagen stets für ihre Anliegen eingesetzt. In all seinen Funktionen war Rudi Habeler bekannt für sein freundliches Wesen, seinen sachlichen Zugang und seine ergebnisorientierte Arbeitsweise. Er war nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Freund. Seine lebensfrohe Art bereicherte in jeder Begegnung“, würdigt ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits die Arbeit Habelers.

Neben seiner politischen Tätigkeit war Habeler ein begnadeter Musiker, der in den späten 60ern und frühen 70ern mit seiner Band „The Meadows“ im Burgenland für Furore gesorgt hat. Als Bassgitarrist teilte er sich die Bühne mit Legenden wie Frank Zander und OPUS. Auch der Sport hatte es ihm angetan. In der Jugend spielte er leidenschaftlich Tennis, wo er sogar Landesjugendmeister wurde. Im Alter entdeckte er das Golfen für sich.

Die ÖVP und der ÖAAB Burgenland trauert um eine verdiente und engagierte Persönlichkeit, aber auch um einen Freund, der stets ein offenes Ohr für die Probleme seiner Mitmenschen hatte. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und ihn in allerbester Erinnerung halten. Denn nur die Erinnerung ist das, was uns heute noch bleibt. Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gebühren seinen Kindern sowie allen Hinterbliebenen.

