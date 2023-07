Junger Rennfahrer aus Krensdorf bei der EuroNASCAR

In der diesjährigen Saison der NASCAR Whelen Euro Series fährt Viktor Schiffer für das Double V Racing Team in der Club Challenge. Nach zwei Saisonrennen, einem in Valencia in Spanien und einem in Vallelunga in Italien, wo er den zweiten Platz machte und erstmals auf dem Podest stand, liegt er nun in der Gesamtwertung auf Platz 5.

Wie der junge Krensdorfer zum Motorsport kam

Mit dem Motorsport begonnen hat der 24-Jährige vor vier Jahren, damals fuhr er allerdings noch Kart. Er wurde dann von der Rennfahrerin Alina Loibnegger zu einer Probefahrt eingeladen. Die Testfahrt am Slovakiaring, einer Motorsport-Rennstrecke in der Slowakei, lief gut und daraufhin gab Viktor Schiffer beim Saisonfinale 2022 der EuroNASCAR im kroatischen Grobnik sein Debüt im Automobilsport. Hierfür bekam er ein „NASCAR Whelen Euro Series“-Auto vom Double V Racing Team aus Italien zur Verfügung gestellt. „Mit Platz 5 habe ich mich dann für die Saison 2023 empfohlen“, erzählt der junge Rennfahrer.

Abseits vom Rennfahren im Motorsport arbeitet Viktor Schiffer seit fünf Jahren für die GWT Group, also die Gesellschaft für Wasser- und Wärmetechnik in Leobersdorf. Sein Arbeitgeber ist zugleich auch sein Sponsor in der diesjährigen Saison.

Auch seine Freizeit verbringt der 24-Jährige oft abenteuerlich. So geht er unter anderem gerne Mountainbiken, Dirtbiken oder übt sich beim Driften im Motorsport.

„Ich liebe die Geschwindigkeit“

Woher seine Begeisterung für den Motorsport kommt, ist für ihn leicht erklärt. „Ich liebe die Geschwindigkeit und den Sound eines NASCAR-Autos. Besonders gefällt mir auch, dass trotz der Rivalitäten internationale Freundschaften entstehen und ich beim Double V Racing Team eine italienische Familie gefunden habe“, so Viktor Schiffer.

Für die Zukunft wünscht sich der Krensdorfer, dass er auch für die Saison im nächsten Jahr Sponsoren findet. Zudem möchte er gerne bei einem Club Challenge Rennen oder einem EN2 Rennen in der nächsthöheren Stufe der NASCAR Whelen Euro Series mitfahren.