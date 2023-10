Am Donnerstag, dem 26. Oktober, wurde in Sigleß zur traditionellen Wanderung am Nationalfeiertag eingeladen. Organisiert wurde die Wanderung von den Naturfreunden Sigleß-Krensdorf. Treffpunkt war vor dem Kulturhaus um 9 Uhr. Während und nach der Wanderung wurde auch reichlich für das leibliche Wohl gesorgt.