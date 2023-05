Julia Rastelli als Naturschutzorgan im Bezirk Mattersburg

Julia Rastelli verbindet schon seit langer Zeit einiges mit der Natur. Sie studierte Biologie, ist Kräuterfrau und Somatic Movement Coach sowie Lehrerin. Rastelli wollte vor allem über den gesunden Menschen mehr erfahren, weshalb sie sich auch für Humanbiologie und nicht für Medizin entschied. „Bevor man Krankheit heilen kann, muss man verstehen, was Gesundheit bedeutet“, berichtet Rastelli, „und wie man diese erlangt.“ Danach betätigte sie sich zehn Jahre lang in der Krebsforschung, sowohl in Deutschland als auch in den USA, bis sie selbst unter großem Stress und Leistungsdruck leidete. Einen Ausweg aus ihrer Lage boten ihr die Pflanzen: Rastelli studierte ganzheitliche Kräuterkunde und Plant Medicine in der „Gaia School of Healing and Earth Education“ bei Sage L. Maurer in den USA und in Costa Rica. „Diese Erfahrungen, die ich dort sammelte, lösten einen Wandel in mir aus“, erzählt Rastelli, „plötzlich war alles anders: Ich begann mich selbst zu spüren.“

Daraufhin beendete sie ihre schulmedizinische Wissenschaftskarriere, begann ihre eigenen Forschungsstudien und gründete in Österreich das Institut für Pflanzen- und Heilkräuter-Erleben, um ihr Wissen weiterzugeben. Zusätzlich lernte sie ayurvedische Medizin und Massage auf Sri Lanka und verbrachte mehrere Wochen dort in einem buddhistischen Meditationszentrum. Seit 2015 gibt Rastelli Heilkräuterkurse, unterrichtet Plant Spirit Medicine und belegte den Grundkurs in Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung des Landesverbandes Hospiz Niederösterreich. „Und weil ich noch mehr für die Natur machen wollte, meldete ich mich für die Ausbildung als Naturschutzorgan an“, so Rastelli.

Die Natur wurde zu meiner größten Lehrmeisterin: Sowohl die äußere Natur als auch meine innere Natur in Form meines eigenen Daseins. Dr. Julia Rastelli

Seit 2023 Naturschutzorgan im Bezirk Mattersburg

Gemeinsam mit mehreren anderen ist Rastelli nun ein Naturschutzorgan vom Bezirk Mattersburg. Um dieses Amt zu erlangen, musste sie eine Ausbildung von mehreren Kursen und eine Prüfung absolvieren. Nach Abschluss dieses Prozesses wurde sie vom Land Burgenland beeidet und darf nun diesen Titel bis zur freiwillligen NIederlegung ihres Amtes tragen und ihren Aufgaben nachkommen. „Der wichtigste Teil besteht darin, die Naturschutzgesetzte zu achten und zu schauen, dass auch die anderen diese einhalten“, erklärt Rastelli, „und natürlich die Menschen über die Natur aufzuklären und zu informieren.“ Diesen Aufgaben kommt Rastelli sehr gerne nach: Vor ungefähr zwei Jahren gründete sie gemeinsam mit einer Kollegin einen Naturschutzverein in Forchtenstein und hielt dort schon einige Vorträge und Kurse, um über die Wichtigkeit der Natur aufzuklären. „Es ist wichtig, dass die Menschen mit der Natur und den Pflanzen Freundschaft schließen“, so Rastelli, „ dann passieren meiner Meinung nach auch keine so schlimmen Vergehen gegenüber der Umwelt.“

Als Naturschutzorgan kann sie auf Vergehen in der Natur aufmerksam machen und diese auch melden, Aufklärung und Gespräche zieht Rastelli jedoch vor. Laut ihr wissen sehr viele Menschen nicht einmal darüber Bescheid, dass sie etwas Verbotenes tun. Diesen Umstand möchte sie mit ihren Lehrgängen und Kursen gerne ändern. Auch ihren Posten als Naturschutzorgan möchte sie in den nächsten Jahren auf jeden Fall behalten. „Es ist natürlich schwierig, denn die Arbeit im Naturschutz kann natürlich auch frustierend sein“, meint Rastelli, „viele Menschen sind nicht gerade dankbar über die Informationen.“ Davon möchte sie sich jedoch nicht 'runterziehen' lassen und behält trotzdem ihre frohe Art und ihren Willen, die Natur zu bewahren, bei.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.