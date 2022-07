Schülerheim und BFI kommen ins Mattersburger Stadt-Zentrum

Werbung

Klaus Glavanics erstand Ende Dezember 2020 den Florianihof aus der Konkursmasse der Commerzialbank, seit Juli vergangenen Jahres hat das Traditionsgasthaus wieder geöffnet. Der Gastronom kaufte 2021 auch das Nachbargrundstück samt Immobilie.

Nun ist auch die weitere Verwendung dafür bekannt: Ein kompletter Neubau vonseiten des Florianihofs oder von einem eigenen Bauträger, wo dann das Schülerheim der Berufsschule und die Unterrichtsräume für das BFI untergebracht sein werden.

„Vor Kurzem haben die Abrissarbeiten begonnen. Der Trakt für das BFI wird rund 1.000 Quadratmeter groß sein, das Heim für die Berufsschüler wird rund 24 Zimmer, auf mehrere Geschoße verteilt, haben. Geplante Fertigstellung ist im Frühjahr kommenden Jahres“, berichtet Glavanics.

Die Abrissarbeiten am Nachbargrundstück vom Florianihof haben bereits begonnen. Foto: Foto Richard Vogler

In der Mattersburger Berufsschule werden Installations- und Gebäudetechniker, Spengler, Karosseriespengler und Mechatroniker von burgenländischen Firmen ausgebildet. Rund 40 Wochen herrscht Betrieb – mit insgesamt 120 Schülern (auf das Jahr aufgeteilt.

„Die Gemeinde ist Schulerhalter. Beim aktuellen Schülerheim in der Bahnstraße wären umfangreiche Sanierungsmaßnahmen von Nöten gewesen. Die Gemeinde mietet sich dann in das neue Gebäude ein“, so Amtsleiter Karl Aufner über die Gründe zur Übersiedelung. Neben der Schlafmöglichkeit für die Schüler wurde in der Bahnstraße auch der Unterricht abgehalten.

Und auch beim Unterricht für die Berufsschüler, der im vergangenen Schuljahr noch in der Bahnstraße stattfand, wird es eine Änderung geben: „Ab kommendem Schuljahr werden die Lehrvorträge in der Schubertstraße, im FEZ, abgehalten“, berichtet Berufsschuldirektor Karl Kruisz. Im FEZ ist aktuell noch das BFI untergebracht, wo sechs bis sieben Kurse für die Dauer von drei, vier Monaten stattfinden.

„Wir übersiedeln am 1. August vorübergehend in die Berufsschule in der Bahnstraße. Wenn der Neubau beim Florianihof fertig ist, werden wir dort unsere neuen Räumlichkeiten beziehen.“

Was mit dem Internat in der Bahnstraße passiert – Besitzer ist die Wirtschaftskammer –, ist noch offen. Laut OSG-Chef Alfred Kollar hat man Interesse am Gebäude bekundet, fix ist jedoch noch nichts.

