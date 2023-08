Widerstand gegen Pläne für Areal in der Mattersburger Kochstraße

Bereits vor einiger Zeit wurde von Bürgermeisterin Claudia Schlager eine Zusammenkunft mit einem externen Experten bezüglich der Bebauungsrichtlinien für das Areal in der Michael Kochstraße angekündigt. „Diese Arbeitssitzung hat kürzlich stattgefunden. Es waren dieser externe Experte - er will namentlich nicht genannt werden - und das Raumplanungsbüro AIR dabei. Es wurde noch einmal alles von verschiedensten Blickwinkeln betrachtet. Das Raumplanungsbüro AIR hat nun die Aufgabe, die gesammelten Ideen für den neuen Teilbebauungsplan einfließen zu lassen und Vorschläge zu bringen, fixiert wurde auf jeden Fall noch nichts“, so Schlager, um weiter auszuführen: „Sobald es diese Ergebnisse vom Raumplanungsbüro gibt, werden wir auch die Bürgerinitiative informieren. Dennoch: Unser Ziel ist, so schnell wie möglich die neuen Bebauungsrichtlinien zu fixieren, so dass endlich mit dem Bau gestartet werden kann.“

Kritik zum ursprünglichen Vorhaben, durch den geplanten Teilbebauungsplan Objekte mit sieben Geschoße zu ermöglichen, kam von der Österreichischen Gesellschaft für Architektur: „Die geplanten Objekte sprengen auf Grund ihres überdimensionierten Maßstabes in städtebaulicher Hinsicht die Stadttextur der noch immer in großen Teilen ländlich geprägten Kleinstadt mit ihrer großteils zwei- bis dreigeschossigen Bebauungsstruktur“, wird in einer Aussendung festgehalten.

Die ÖVP Mattersburg / Walbersdorf greift die die Aussendung der Österreichischen Gesellschaft für Architektur auf: „Unserem Standpunkt wird hier eindeutig Recht gegeben. Der Teilbebauungsplan ist nicht verträglich, es wird zu viel verbaut, zu hohe und zu dichte Strukturen sollen entstehen. Diesem Zustand stellen wir uns immer noch klar entgegen“, so der Stadtparteiobmann der Volkspartei Stadtrat Thomas Haffer, weiter: „Wir hoffen, dass die SPÖ-Stadtführung endlich aufwacht und sich der Meinung der vielen Experten und der Bevölkerung anschließt und den Teilbebauungsplan grundlegend überarbeitet - gemeinsam mit der Bevölkerung.“

Und auch von Seiten der Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“ gibt es erneut Widerstand. Man fordert, die Ergebnisse der Gespräche mit AIR Kommunal- und Regionalplanung GmbH und dem „externen Experten“ öffentlich zu präsentieren und einen professionell moderierten Bürgerbeteiligungsprozess zu starten, mit verbindlichen inhaltlichen und zeitlichen Vereinbarungen darüber, wie dieser Prozess ablaufen kann.

