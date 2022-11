23 Jahre Gemeinderätin: Gabriele Aigner-Tax geht in Politpension

Werbung

1997 ließ sich Gabriele Aigner-Tax zum ersten Mal auf die Wahlliste der SPÖ-Ortspartei setzen. Direkt in den Gemeinderat eingezogen ist sie damals noch nicht, erzählt sie. „Erst als unser Kollege Herbert Pinter aus beruflichen Gründen sein Amt niederlegte, bin ich nachgerückt.“

Politisch engagiert war Gabriele Aigner-Tax schon seit ihrer Jugend. In Wien, wo sie eine Zeitlang zur Schule ging und später auch gearbeitet hat, leitete sie mit 17 Jahren eine Jugendgruppe der Sozialistischen Jugend (SJ).

Als die gebürtige Raidingerin später nach Neudörfl zog, ist schnell der Kontakt zu Bürgermeister Dieter Posch zustande gekommen, der sie fragte, ob sie sich nicht zur Wahl stellen möchte. Aigner-Tax stimmte zu, gab zugleich aber ihre Visitenkarten mit einem wesentlichen Persönlichkeitsmerkmal von ihr ab: „Ich habe ihm gesagt, du musst wissen, ich bin ein kritischer Mensch, und das gegenüber allen Parteien, auch der eigenen. Damit konnte er aber offenbar gut leben.“

Diskussionen dauerten oft mehrere Stunden

Ihre kritische Haltung ist ihr in den 23 Jahren im Gemeinderat niemals abhanden gekommen. Kritik war für sie allerdings kein Selbstzweck, nur um dagegen zu sein, sondern von ihr kamen immer auch Vorschläge, wie es besser gemacht werden könnte. „Wenn man nur gegen etwas ist, bringt das ja nichts. Man muss auch sagen, warum und was man anders machen will. Letztendlich haben wir in der Partei aber immer einen Konsens gefunden, mit dem jeder leben konnte.“

Manchmal, sagt sie, gingen diesem Konsens allerdings Diskussionen mit Gemeinderäten und Bürgermeister voraus, die durchaus mal Stunden gedauert haben. „Das gehört aber dazu. Wenn man etwas erreichen will, muss man sich ordentlich zusammensetzen und darüber reden.“ Die sondierende Arbeit im Vorfeld brachte sie deshalb niemals in die Bredouille, bei einem Tagesordnungspunkt gegen die interne Parteilinie stimmen zu müssen.

Auch an der Diskussion mit den übrigen Parteien war ihr sehr gelegen. „Ich bin der Meinung, dass aus anderen Parteien ebenfalls gut Ideen kommen können, die es wert sind umgesetzt zu werden. Deshalb war mir der rege Austausch über die Parteigrenzen hinweg sehr wichtig. Das Verbindende stand für mich ständig im Vordergrund.“

Für ihre Ideen konnte sich Gabriele Aigner-Tax in den verschiedensten Ausschüssen Gehör verschaffen. So war sie unter anderem im Ausschuss für Medien und Öffentlichkeitsarbeit, im Ausschuss für Kultur und Vereine, für Öffentliche Plätze, dem Friedhofsausschuss, dem Integrationsbeirat oder dem Prüfungsausschuss. Zwanzig Jahre lang war sie auch Obfrau des Verschönerungs- und Fremdenverkehrsvereins. Diese Kombination schaffte ihr einigen Gestaltungsspielraum.

Gabriele Aigner-Tax arbeitet auch am „Leitbild Neudörfl 2020“ mit, aus dem sie drei Punkte, die sich großer Beliebtheit erfreuen, hervorheben möchte: den Club der Generationen, organisiert von Gemeindevorständin Edith Kern-Riegler, bei dem regelmäßig generationenübergreifende Treffen stattfinden, die Christbäume an den Ortseinfahrten sowie die Adventkalenderfenster auf der Hauptstraße: „Die sind eigentlich dafür gedacht, dass in der hektischen Adventzeit die Menschen miteinander reden, denn dort können sie sich treffen. Vielen älteren, vielleicht auch einsamen Menschen hilft das sehr.“

„Drei Gemeinderatssitzungen – höchstens – versäumt“

Gemeinderatssitzungen hat sie in den 23 Jahren lediglich zwei oder drei auslassen müssen. Die Motivation, Zeit und Arbeit dafür aufzubringen, holte sie sich aus der Neudörfler Bevölkerung. „Ich habe mich immer als Sprachrohr für die Neudörfler und Neudörflerinnen gesehen und mich dafür eingesetzt, ihre Anliegen zu vertreten, weil ich Neudörfl einfach liebe und es ein sehr lebenswerter Ort ist.“ Jetzt sei es aber an der Zeit gewesen den etwas Jüngeren Platz zu machen. „Ich bin überzeugt davon, dass sie den Geist, den ich und auch andere gelebt haben, weiter führen werden.“

Michael Sgarz, Parteivorsitzender der SPÖ, bedankt sich für die Arbeit, die Gabriele Aigner-Tax geleistet hat: „Gabi hat mich als Parteivorsitzender nicht nur bei der Parteiarbeit sehr unterstützt, sie war und ist auch fester Bestandteil des Neudörfler Vereinslebens. Durch ihr vielfältiges Engagement in und um Neudörfl hatte sie immer ein offenes Ohr für unsere Bürger und Bürgerinnen.“

Am 18. November ist Gabriele Aigner-Tax in der dritten und letzten Aufführung des Theaterstücks „Ein gemütliches Wochenende“ zu sehen. Von Anbeginn an spielt sie bei der „Bühne in Martinihof“ mal größere, mal kleinere Rollen. Seit fünf Jahren führt sie zudem Regie. Laut wird sie niemals, wenn dort etwas nicht nach ihren Vorstellungen läuft. Sie ist überzeugt: „Laut werden ist ein Zeichen von Schwäche. Es geht darum, zu argumentieren.“

