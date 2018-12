Am Samstag, dem 15. Dezember, ist Altbürgermeister und Ehrenbürger Ernst Götz nach längerem Leiden, nach Empfang der Krankensalbung, im Alter von 85 Jahren verstorben.

Ernst Götz war von 1985 bis 1997 Bürgermeister von Neudörfl und hat mit mehreren Projekten wie der Gestaltung des Rathausplatzes und dem Rückbau der Hauptstraße, der eine Verkehrsberuhigung und somit auch eine Steigerung der Lebensqualität mit sich brachte, deutliche Zeichen in Neudörfl gesetzt.

In der Amtszeit von Ernst Götz wurde zudem der erste offizielle Badebetrieb am Badesee gestartet. Die Errichtung des Dr.-Fischer-Hofs, die Straße im Neugebäu, die Gestaltung einer zeitgemäßen Turnhalle für die Volksschule im Jahr 1996, sowie Projekte wie „Essen auf Rädern“ oder die Sozialstation wurden in der Ära von Götz gegründet.

Die Begräbnisfeier, findet am Freitag, dem 21. Dezember, um 14 Uhr in der Friedhofshalle in Neudörfl statt. Am Donnerstag, dem 20. Dezember, wird ab 17.30 Uhr für den Altbürgermeister in der Pfarrkirche in Neudörfl gebetet.