Neudörfl Altruistische Aktion als Vorbild: Über 2.000 Speisen gratis verteilt

Lesezeit: 4 Min CA Christian Artner

Peter Wittmann, hier auf einem Bild während den Sommermonaten, serviert seit Ostern 2020 regelmäßig Gratismenüs. Foto: zVg

S eit Ostern 2020 bietet das Heurigenrestaurant Wittmann in Neudörfl Gratismahlzeiten für unverschuldet in Not geratene Menschen an. Mehr als 2.180 solcher Speisen wurden bisher serviert.