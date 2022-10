Bäckermeister Ewald Kaiser: „Nein, zusperren werden wir nicht“

Werbung

Die stark gestiegenen Strom- und Gaspreise stellen viele Unternehmen, darunter auch die heimischen Bäckereien vor große Herausforderungen. „Energiekosten sind bis zu zehnmal höher als letztes Jahr. Viele Bäckereien denken daran, für immer zu schließen“, warnte Josef Schrott, Innungsmeister des WKÖ-Bundesverbands der Bäcker Ende August gegenüber der APA.

Ewald Kaiser kann davon ein Lied singen. In dritter Generation führt er die Bäckerei Kaiser mit Standorten in Neudörfl und Bad Sauerbrunn. Nächstes Jahr, 2023, soll das 90-jährige Jubiläum gefeiert werden. „Wenn es uns dann noch gibt“, so Ewald Kaiser. Auch seine Bäckerei hat mit dem enormen Anstieg der Energiekosten zu kämpfen. In seinem aktuellen Stromvertrag, der noch bis 31. Dezember läuft, zahlt er 3.300 Euro im Monat. „Ab 1. Jänner werden wir für Strom bis zu 15.000 Euro pro Monat zahlen. Das ist fast das Fünffache!“ In Prozentzahlen noch drastischer werden die Kostensteigerungen bei Gas sein: Hier erwartet sich Kaiser sogar eine Verachtfachung, von derzeit 1.400 auf 11.200 Euro pro Monat. Gering im Vergleich dazu fallen die Preiserhöhungen bei den Rohstoffen aus, die für das tägliche Handwerk benötigt werden. Aber auch die gibt es: „Mehl ist um hundert Prozent gestiegen, Rapsöl um dreihundert Prozent. Auch Produkte wie Kürbiskerne sind teurer geworden.“

Wolle er an einem Kilogramm Brot selbst noch etwas verdienen, sagt Ewald Kaiser, müsste er ihn für mindestens acht Euro verkaufen. „Das kann und will sich aber niemand leisten.“ Derzeit verkaufe er das Kilo für 3,99 Euro. Ab November wird er gezwungen sein, seine Preise noch einmal zu erhöhen. Es soll aber moderat ausfallen, fünf, maximal zehn Prozent. „Wahrscheinlich eher fünf“, so Kaiser.

Wie es angesichts dieser düsteren Prognosen für ihn und seinen Betrieb jetzt weiter gehen wird? Die Optionen würden von Zusperren über Produktion reduzieren – „dann gibt es keine 15 verschiedenen Brotsorten mehr, sondern nur mehr zehn“ – bis hin zu Kooperationen mit Branchenkollegen reichen, wobei Ewald Kaiser die erste Option sofort wieder einkassiert: „Nein, Zusperren werden wir nicht.“ Aber es müsse etwas passieren. Von der politischen Führung erhofft er sich Lösungen, auch wenn es ihm nicht leicht fällt, daran zu glauben. „Es sind nicht nur die Bäckereien betroffen, sondern alle Klein- und Mittelbetriebe.“

Bis die Politik mit konkreten Lösungen kommt, muss er selbst nach welchen suchen. Preiserhöhungen für seine Waren sind nur ein Aspekt. „Teilweise haben wir schon unsere Produktion in den Tag verlagert. Wir beginnen mit dem Backen nicht mehr um halb zwölf in der Nacht, sondern vier Stunden später, um halb Vier in der Früh.“ Dadurch könne Strom für das Licht gespart werden. Außerdem wurde alles vom Stromnetz genommen, was nicht unbedingt gebraucht wird. Viel mehr Einsparungspotential gäbe es allerdings nicht. „Die Backöfen müssen laufen, auch wenn wir erst um halb Vier beginnen.“

Diese internen Maßnahmen werden jetzt schon seit ein paar Monaten umgesetzt. „Daher hoffen wir, dass die Nachzahlungen nicht so hoch ausfallen werden.“ Auch bei seinen Mitarbeitern musste Ewald Kaiser notgedrungen den Sparstift ansetzen. Saisonbedingt – zur Bäckerei Kaiser gehört auch die Kurkonditorei in Bad Sauerbrunn – zählte Kaiser im Sommer noch 27 Beschäftigte, derzeit sind es 17 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. „Kündigungen hat es in den vergangenen zwei bis drei Monaten leider schon gegeben. Dabei wird es aber bleiben, mit weniger Beschäftigen geht es nicht.“

Eine weitere Überlegung, wie Kosten eingespart werden können, wäre, sonntags wieder geschlossen zu halten. Seit 2000 – in diesem Jahr hat Ewald Kaiser die Bäckerei übernommen – versorgt die Bäckerei ihre Kunden auch am Sonntag mit frischer Backware. „Ich bin aber schön langsam in einem Alter, in dem ich ein bisschen mehr Lebensqualität für mich brauche. Wenn man seit 22 Jahren sieben Tage in der Woche arbeitet, frage ich mich, ob das in der derzeitigen Situation nötig ist.“

Wenn man ihn weiters fragt, ob Ewald Kaiser mit dem Wissen, das er jetzt hat, noch einmal eine Bäckerlehre beginnen würde, antwortet er mit einem deutlichen Ja. „Weil ich den Beruf total gerne ausübe und er mir Spaß macht. Ich kann darin meine Kreativität voll ausschöpfen. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht nachdenke, ob ich nicht irgendwas verbessern könnte.“ Gleichzeitig ist er aber froh, dass seine Kinder andere Berufsentscheidungen getroffen haben. Aus der Familie Kaiser wird es deshalb nach Ferdinand Kaiser, dem Gründer der Bäckerei im Jahr 1933, seinem Sohn Ferry Kaiser und Enkelsohn Ewald keinen Nachfolger mehr geben.

Aktuell lautet das vorrangige Gebot allerdings, diese Krise zu meistern, damit die Kunden der Bäckerei Kaiser auch in den nächsten Jahren die schon mehrmals, auch bei internationalen Brotbackwettbewerben, ausgezeichneten Brote und Backwaren genießen können – und das zu vernünftigen Preisen und so, dass die Handarbeit, die in jedem einzelnen Laib steckt, gewürdigt wird.

