Brutkästen beim Brunnen aufgehängt

Diese Gebiete hat der Wasserleitungsverband (WLV) in den letzten Jahren zu regionalen „Umweltoasen“ ausgebaut. Als neueste Initiative des Wasserleitungsverbands werden bei den Umweltoasen durch das Aufhängen von Brutkästen Nistmöglichkeiten für heimische Vogelarten geschaffen. So auch beim Brunnen in Neudörfl.

WLV-Obmann Gerhard Zapfl

„Vögel finden heutzutage immer weniger Nistmöglichkeiten: Schuld daran sind intensive Forst- und Agrarwirtschaft sowie übermäßig gepflegte Parkanlagen. Immer mehr Häuser werden saniert, man schließt Lücken und Löcher in Dächern und Mauern und nimmt den heimischen Vögeln die Brutplätze. Die Vögel brauchen daher unsere Unterstützung. Mit den Brutkästen wird neuer Wohnraum für Höhlenbrüter wie Meisen oder Spatzen geschaffen“, freut sich WLV-Obmann Gerhard Zapfl über die Initiative.

Die Brutkästen wurden als Sozialprojekt von Lehrlingen des BFI Güssing gebaut und zu Gunsten der Volkshilfe Burgenland an den Wasserleitungsverband verkauft.

