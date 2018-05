Am 8. und 9. September findet in Neudörfl das traditionelle Dorffest statt. In den 70er und 80er Jahren fand bei diesem Fest ein Seifenkistenrennen statt, das einfach seither nicht mehr organisiert wurde. Dies könnte sich jetzt ändern.

Ortschef begrüßt die Idee

Bernhard Götz, Obmann vom Lederhosen- und Dirndlverein, will wieder ein Rennen organisieren. „Als Kind haben mich die Rennen immer fasziniert. Es wäre schön, wenn am Dorffest mehr Aktivitäten stattfinden würden und so kam mir die Idee mit dem Seifenkistenrennen“, erklärt Götz.

Vor allem die Kreativität der Wagen soll im Vordergrund stehen und eine Jury soll den Sieger ermitteln. Doch damit das Rennen stattfinden kann, sind noch einige organisatorische Fragen zu klären.

„Noch sind wir ganz im Anfangsstadion bei der Organisation. Wir wollen herausfinden, ob überhaupt bei Firmen oder Privatpersonen Interesse besteht, bei einem solchen Rennen mitzumachen. Wir wollen, dass mindestens zehn Wagen starten. Zudem brauchen wir Absperrungen, damit das Rennen auch sicher stattfinden kann“, erklärt Götz.

Bürgermeister Dieter Posch begrüßt die Idee: „Von der Gemeinde besteht Interesse, ein solches Projekt zu unterstützen. Wir würden auch Straßensperren für das Rennen organisieren.“