Einbrecher haben in der Nacht auf Mittwoch in einem Wettbüro und Gastronomiebetrieb in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) einen Wettautomaten und eine Sparvereinskassa aufgebrochen und Bargeld in bisher unbekannter Höhe gestohlen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die Täter hatten sich durch das Aufbrechen eines Fensters Zutritt zum Gebäude verschafft.