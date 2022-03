Faschingsaktion: Krapfen für Kindergarten und Volksschule

Rund 300 Krapfen wurden am Faschingsdienstag im örtlichen Kindergarten und in der Volksschule von den Kinderfreunden verteilt. Die Krapfen kamen von der Bäckerei Kaiser. Nicole Fudel überreichte sie an Volksschuldirektor Martín Pöttschacher.

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mattersburg