Krankentransport nicht bewilligt: „Verstehe die Welt nicht mehr“

„Vor zehn Jahren“, erzählt die Frau aus Neudörfl, die für den Bericht anonym bleiben möchte, „bin ich an Parkinson erkrankt. Seit einem Jahr bin ich in Rehabilitation. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, eine Tiefenhirnstimulations-Operation machen zu lassen, bei der Elektroden in den Kopf eingeführt werden.“

Diese Operation ist in Österreich nur in Wien, Graz, Innsbruck und Salzburg möglich. Die Neudörflerin entschied sich auch aufgrund der Nähe des Standorts für das AKH Wien. Für die Operation war eine Voruntersuchung notwendig, die am Dienstag stattgefunden hat. „Für die Fahrt ins AKH wollte ich mir einen Krankentransport bei der Österreichischen Gesundheitskassa genehmigen lassen. Weil ich zwei Tage davor keine Medikamente nehmen durfte, versteift sich deswegen meine Muskulatur, weshalb es mir in diesem Zustand irrsinnig schwer fällt, in einen PKW einzusteigen.“

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) lehnte den Antrag der Frau auf einen Krankentransport allerdings ab. Deren Begründung, sagt die Neudörflerin, sei gewesen, dass sie diese Voruntersuchung auch in Wr. Neustadt oder in Eisenstadt durchführen hätte können. Auf Anfrage der BVZ wollte die Gesundheitskasse zur Ablehnung des Krankentransports keine Stellungnahme abgeben.

„Im Oktober war ich schon im AKH Wien wegen eines Vorgesprächs. Hierfür wurde mir noch ein Krankentransport genehmigt .“ Neudörfler Patientin

Die Neudörflerin findet die Begründung der ÖGK absurd: „In Wr. Neustadt und Eisenstadt wird diese Operation gar nicht angeboten. Deshalb kann ich dort die Voruntersuchung gar nicht machen. Bei der Gesundheitskasse will man das aber offenbar nicht verstehen.“

Auf der Webseite der ÖGK heißt es zum Thema Krankentransport: „Die Österreichische Gesundheitskasse übernimmt Transportkosten, wenn ärztlich bescheinigt wird, dass die bzw. der gehunfähig erkrankte Versicherte oder Angehörige auf Grund ihres bzw. seines körperlichen oder geistigen Zustandes kein öffentliches Verkehrsmittel benutzen kann.“

Die Frau sagt, von ihrem Hausarzt habe sie sich eine Überweisung ausstellen lassen und auch bekommen. „Darauf steht die Diagnose. Dort steht auch, dass ich nicht mehr als dreißig Meter gehen kann. Und es ist angeführt, welche Untersuchungen gemacht werden müssen.“

Die Neudörflerin sagt, sie verstehe die Welt nicht mehr. „Im Oktober war ich schon im AKH Wien wegen eines Vorgesprächs. Hierfür wurde mir noch ein Krankentransport genehmigt und jetzt bei der Voruntersuchung, die dazu führt, dass ich stationär aufgenommen werde, bekomme ich plötzlich keinen mehr!?“

Psychisch und körperlich sei das für sie schwer belastend. „Ich bin in diesem Rehabilitationsprogramm und mache die Operation, damit ich mich erhole und wieder arbeitsfähig werden kann, was ja auch im Sinne der Krankenkasse sein sollte. Wie jetzt mit mir umgegangen wird, hat aber nur einen negativen Einfluss auf meine Erholung.“ Es gehe ihr lediglich darum, ohne Schmerzen ins AKH zu kommen, sagt die Neudörflerin in einem Gespräch am vergangenen Freitag.Die Fahrt nach Wien fand schließlich im PKW ihres Mannes statt.

