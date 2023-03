Neudörfl: Verteilaktion von SPÖ Frauen zum Weltfrauentag

Werbung

In kleinen Gruppen gemeinsam mit der SPÖ Neudörfl wurden im Ort an Damen beim Einkaufen Infomaterial und eine kleines Geschenk in Form von unterschiedlichen Kräutersamen überreicht. Ortsfrauenvorsitzende und Gemeindevorständin Sabine Zenz betonte in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit des International Weltfrauentag, gerade in der aktuellen kritischen Lage für Frauen und Alleinerziehende, um auf deren Probleme und Zukunftssorgen aufmerksam zu machen.

