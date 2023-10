Petition „Raumplanung mit Verantwortung“ im Gemeinderat behandelt

Im Frühjahr wurde das Vorhaben der REWE Gruppe bekannt, in Neudörfl eine Billa-Filiale zu errichten. Dieser Schritt war Anlass für die Grünen Neudörfl, eine Petition zu starten, in der eingefordert wird, dass bei der Erstellung eines örtlichen Entwicklungskonzepts, das jede Gemeinde bis 2026 vorlegen muss, ein Bürgerbeteiligungsverfahren verpflichtend sein soll. Die Petition richtete sich an Bürgermeister Dieter Posch und den Gemeinderat als Ganzen, beide wurden zu einer Stellungnahme aufgefordert.

„Unser Sorge war“, führt Grünengemeinderat Raphael Fink aus, „dass Neudörfl weiter an den Rändern zerfranst und noch mehr versiegelt wird. Die Leute regt es zurecht auf, wenn gegenüber einem Supermarkt ein anderer abgerissen wird und alles neu gebaut wird und es zudem eine Filiale wenige Kilometer weiter gibt.“ Populistisches Kleingeld wechseln auf Kosten des Bürgermeisters liegt Raphael Fink allerdings fern, er bleibt in seiner Argumentation fair: „Man muss dazu sagen, dass der Bürgermeister nicht die gewerbliche Baubehörde ist und im konkreten Fall nur sehr beschränkt Einfluss nehmen konnte. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir alle gemeinsam – durch aktive Einbindung von Neudörflern und Neudörflerinnen – entscheiden können, wohin sich unser Ort weiterentwickeln soll.“ Auch Bürgermeister Dieter Posch stellte diesen Punkt wiederholt klar: „Die Gemeinde ist bei Genehmigungen in Gewerbeangelegenheiten gar nicht zuständig, sondern vielmehr die Bezirkshauptmannschaft Mattersburg.“

Der Stein des Anstoßes: Das Penny/Bipa-Areal wird umgekrempelt und erhält eine zusätzliche Billa-Filiale. Foto: zVg

Bei der Erstellung des örtlichen Entwicklungskonzeptes ist auch eine Bürgerbeteiligung geplant. Aus der Gemeindevorstandssitzung vom 23. Jänner 2023

Auch zur Forderung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens im Rahmen des Entwicklungskonzeptes verhielt sich der Bürgermeister immer recht eindeutig: „Wenn die Petition nicht an mich gerichtet wäre“, sagte er im März, „hätte ich sie unterschrieben.“ Der Forderung einer Bürgerbeteiligung werde man nicht nur nachkommen, man habe sie offiziell schon verankert, lange vor Aufliegen der Petition. Um das erneut zu unterbauen, zitierte er in seinem Antwortschreiben an die Initiatoren der Petition, das in der Gemeinderatssitzung Ende September verlesen wurde, einige Passagen aus früheren Gemeinderats- und Gemeindevorstandssitzungen, so etwa aus einer der Gemeindevorstände vom 23. Jänner 2023: „Bei der Erstellung des örtlichen Entwicklungskonzeptes ist auch eine Bürgerbeteiligung geplant.“ Oder aus der Gemeinderatssitzung vom 29. März 2023: „Aufbauend auf den Festlegungen des bestehenden Entwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2007 soll daher, unter Einbeziehung von VertreterInnen der Gemeinde und der Bevölkerung, das neue ÖEK erstellt werden.“

Deutliches Zeichen, dass Neudörfler gehört werden wollen

Wie eine Bürgerbeteiligung konkret aussehen wird und wann erste Treffen stattfinden, dazu gibt es aktuell noch keine Informationen. Raphael Finks ursprünglich geäußerte Sorge, dass Neudörfl immer mehr zerfranst und versiegelt wird, konnte durch den großen Zuspruch, den die Petition erhielt („deutliches Zeichen, dass die Neudörfler gehört werden wollen“) und durch die gegebenen Zusagen aus dem Gemeinderat und vom Bürgermeister, dass eine Bürgerbeteiligung passieren soll, mittlerweile zumindest teilweise beseitigt werden: „Zufrieden bin ich aber erst dann, wenn erstens ein sinnvolles Bürgerbeteiligungsprogramm aufgesetzt worden ist, dass tatsächlich eine aktive Mitgestaltung und Einbindung aller BürgerInnen ermöglicht und wenn zweitens die Raumordnung in Neudörfl anders, das heißt öko-sozialer, gestaltet wird. Das bedeutet ein Neudörfl der kurzen Wege, in dem es öffentliche Räume gibt, in denen man sich gerne aufhält und BürgerInnen die Entwicklung ihres Orts mitbestimmen können – nicht bei jeder einzelnen Widmung klarerweise, aber sehr wohl im Hinblick auf das große Ganze.“

„Verdichten“ werde nicht jedem sympathisch sein

Dass Neudörfl nicht immer weiter in die Breite wachsen kann, der Punkt, der mit der „Zerfransung“ angesprochen wurde, ist auch ein raumplanerisches Mantra, das Bürgermeister Posch seit ewig predigt: „Raumplaner und kluge Leute, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, sagen schon seit Langem, dass sich Gemeinden nicht immer weiter in die Breite entwickeln können. Das geht sich flächenmäßig, ökologisch, aber auch finanziell nicht aus. Es wird also nichts anderes übrig bleiben, als zu verdichten, damit auch die wichtige Infrastruktur im Ort weiterhin für alle fußläufig erreichbar ist.“ Verdichten sei aber auch nicht jedem sympathisch, weiß der Bürgermeister. Das hat unlängst erst das Beispiel einer neuen Wohnhausanlage an der Pöttschingerstraße bewiesen, die zwischen Einfamilienhäusern gebaut wird und großen Widerstand, insbesondere einer Anrainerin, auslöste.

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung gab es bereits ein Treffen zwischen Raphael Fink und Heidrun Paul, die offiziell als Initiatorin der Petition auftritt, mit Bürgermeister Dieter Posch. Fink und Posch geben einstimmig zu Protokoll, das Gespräch sei „angenehm und sehr konstruktiv“ verlaufen. „Wir haben die Petition noch einmal besprochen und darauf hingewiesen, dass die Bürgerbeteiligung sinnvoll und partizipativ gestaltet werden soll“, so Fink. „Beteiligung heißt aber nicht nur, dass die Gemeinde ein entsprechendes Verfahren anbietet oder ein Angebot schafft, sondern dass sich die Bürger und Bürgerinnen auch einbringen sollten. Diese Gelegenheit sollte unbedingt wahrgenommen werden.“ In seinem Antwortschreiben ruft Bürgermeister Posch die Initiatoren der Petition deshalb auf, bei der „Mobilisierung interessierter BürgerInnen bei den entsprechenden Bürgerbeteiligungsverfahren zu unterstützen.“ Raphael Fink sagt, dass vereinbart wurde, insbesondere auch diejenigen, immerhin knapp fünfhundert Leute, die die Petition unterschrieben haben, anzusprechen, sich doch aktiv in die Entwicklung des Örtlichen Entwicklungskonzepts einzubringen.

Der Beschluss, der in der Sitzung einstimmig gefasst wurde, besagt, sich bei der geforderten Stellungnahme des Gemeinderates vollinhaltlich dem Antwortschreiben des Bürgermeisters anzuschließen.

Der Inhalt des Antwortschreibens von Bürgermeister Dieter Posch betreffend der Forderung, zur Petition Stellung zu beziehen. Foto: zVg

Das sagen die Parteivorsitzenden zur Petition:

SPÖ-Parteivorsitzender und Vizebürgermeister Michael Sgarz: „Bürgerbeteiligung ist in Neudörfl gelebte Praxis. Bei jeder Gasse, die saniert wird, sind die unmittelbaren Anrainer zum aktiven Mitgestalten eingeladen. Für das örtliche Entwicklungskonzept wurde für diese Gemeinderatsperiode im letzten Herbst sogar ein eigener Ausschuss ins Leben gerufen. Würde es all das nicht geben, hätte ich die Petition auch unterschrieben.“

Grünen-Parteivorsitzende Sabine Schügerl: „Neudörfl ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, sehr viel wurde gebaut – für manche in der Bevölkerung zu viel. Wenn es seitens des Bürgermeisters das Bekenntnis für Zuzug und günstigen Wohnraum gibt, dann hätte sich der Gemeinderat schon vor einigen Jahrzehnten Gedanken machen müssen, wohin sich Neudörfl entwickeln will und entsprechende Bebauungspläne und Richtlinien erlassen müssen. Hätte ich 2014 nicht politischen Weitblick bewiesen und auf den steigenden Bedarf durch die wachsende Bevölkerung hingewiesen, wäre das Grundstück neben dem Kindergarten damals verkauft worden und heute müssten wird die Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtung irgendwo anders hin bauen. Man muss auch das große Ganze im Blick haben.“

FPÖ-Parteivorsitzender Robert Perger: „Der Tagesordnungspunkt wurde wie erwartet beantwortet. Unser Bürgermeister ist ja nicht gerade ein Freund davon, sich bei der Gestaltung von Neudörfl reinreden zu lassen. Da ein Bebauungsplan schon seit Jahrzehnten notwendig ist, muss man leider sagen, dass alles, was jetzt geschieht, wirklich sehr spät kommt. Ich hoffe aufrichtig, dass den Bürgern eine echte Chance zur Mitgestaltung geboten wird.“