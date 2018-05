Zuerst fiel am 2. Mai am Mitterweg, in der Feldgasse und in der Sauerbrunner- straße die Straßenbeleuchtung aus, vergangenen Donnerstag fiel dann ein Teil der Beleuchtung in der Schulgasse und in Neugebäu aus.

„Dass gleich zweimal in einem Monat Teile der Straßenbeleuchtung ausfallen, ist selten. Ich glaube jedoch, dass es eher Zufall war. Am 2. Mai gab es ein starkes Gewitter, das den Ausfall verschuldete. Wieso die Beleuchtung vergangenen Donnerstag ausfiel, kann nicht genau gesagt werden“, erklärt Barbara Csarpot von der Firma Elektro Modul. Ihre Firma wird von der Gemeinde beauftragt die Straßenbeleuchtung, bei Ausfall, wieder in Gang zu setzen.

Ob der neuerliche Ausfall in Verbindung mit den Bauarbeiten in der Schulgasse stehe, konnte von der Elektrikerin nicht ausschlossen werden. „Die Beleuchtung funktioniert auf jeden Fall wieder einwandfrei“, so Csarpot. „Sicher ist es unangenehm für unsere Bürger, wenn Teile der Straßenbeleuchtung ausfallen. Jedoch konnte die Beleuchtung schnell wieder in Betrieb gehen“, berichtet Bürgermeister Dieter Posch (SPÖ).