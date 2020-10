Sie brachen in das Gebäude ein, rissen einen Wandtresor aus der Verankerung und nahmen diesen mit, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Auch in eine hinter dem Gebäude liegende Lagerhalle wurde eingebrochen - es dürfte sich dabei um dieselben Täter handeln, so die Polizei. Die Schadenshöhe war vorerst noch unbekannt.

Die Polizei ermittelt derzeit, was außer dem Tresor noch gestohlen wurde. Am Tatort wurden DNA-, Werkzeug- und Schuhabdruckspuren gesichert.