Pater Jomon in Erdbeergemeinde: Pfarrerwechsel im Bezirk Mattersburg

Werbung

Seit 2010 gehört Neudörfl mit Bad Sauerbrunn, Pöttsching und Krensdorf zu einem gemeinsamen Seelsorgeraum, der von den Pfarrern Pater Kuruvila, Pater Jomon und Pater Jacob betreut wird.

„Als es durch Pensionierungen und Krankheiten aufgrund des Priestermangels im Burgenland nicht mehr möglich war, jede Gemeinde mit einem eigenen Pfarrer zu besetzen, überlegte man sich das System der sogenannten Seelsorgeräume“, erklärt Neudörfls Pastoralassistentin Jutta Pramhofer-Marchhart den Hintergrund dieser Konstruktion. „Pfarren sollen miteinander vernetzt werden und gemeinsam von einem Seelsorgerteam aus Priester und Laien betreut werden.“

P. Kuruvila und P. Jomon leisten seit Herbst 2014 die seelsorgerische Arbeit in den fünf Gemeinden. Beide kommen aus dem Orden der Redemptoristen in Kerala, Indien, und übernahmen auch die Schulpastoral im ehemaligen Redemptoristengymnasium in Katzelsdorf.

Als etwas später auch Sigleß in den Seelsorgeraum aufgenommen wurde, erweiterte sich das Team mit P. Jacob. „Diese drei Seelsorger leben im Pfarrhof in Pöttsching als Gemeinschaft zusammen und betreuen von dort aus alle fünf Pfarren, die aber selbständig arbeiten und wirtschaften“, so Pramhofer-Marchhart.

P. Jomon wechselt nun in die Gemeinden Wiesen und Sieggraben. Am Samstag vor einer Woche wurde er bereits bei einer Heiligen Messe in Neudörfl verabschiedet, diesen Sonntag folgte die offizielle Verabschiedung aus dem gesamten Seelsorgeraum in der Kirche in Pöttsching.

In Neudörfl war P. Jomon unter anderem für die Feier der Sonntagsmesse zuständig sowie für Taufen und Begräbnisse. In Pöttsching und Krensdorf diente er als erste Ansprech- und Kontaktperson in kirchlichen Belangen, da er dort vorwiegend die Sakramente der Erstkommunion und Firmung vorbereitet hat und somit besonders gut mit den Mitgliedern der Pfarrgemeinde vertraut war.

Die frei gewordene Stelle soll wieder nachbesetzt werden. Alles Genauere wird demnächst bekannt gegeben. Pastoralassistentin Jutta Pramhofer-Marchhart gratuliert P. Jomon zur seiner neuen Herausforderung und wünscht ihm dafür alles Gute sowie Gottes Segen.

Pater Clerence Maria Angelo Rajaseelan, der nach nur einem Jahr in der Pfarrgemeinde Wiesen nach Gerasdorf versetzt wird, wurde in Sri Lanka geboren, wo er bereits mit 13 Jahren mit dem Priesterseminar startete. Pater Angelo war bereits in zehn burgenländischen Gemeinden aktiv, darunter war er zwei Jahre in Mattersburg als Pfarrpraktikant und Diakon tätig. Aus dieser Zeit war ihm die Gemeinde Wiesen bereits vor seiner Amtseinführung im vergangenen Jahr bekannt.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.