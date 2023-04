Franz Schober übernimmt Seekantine

Werbung

Die Badesaison beginnt heuer in Neudörfl am 13. Mai. Dann wird auch schon Franz Schober, der seit 16 Jahren sein Sportcafè im Ort führt, am See anzutreffen sein. Er übernimmt mit seinem Team die Seekantine von Norbert Gerencser, der seit 1995 für die Verpflegung der Badenden verantwortlich war. „Ich freue mich natürlich, dass wir den Zuschlag erhalten haben“, so Schober. Ansonsten hätte man sich ja auch gar nicht erst bewerben brauchen. Dass er sich überhaupt bewerben wird, stand für ihn recht schnell fest, nachdem er von der Pensionierung von Norbert Gerencser erfahren hat.

Konzeptuell will Schober auf eine Mischung zwischen Kontinuität und Neuerung setzen. Komplett neu wird der erfahrene Gastronom das Rad im Bereich der Kantinenverpflegung zwar auch nicht erfinden. „Wir wollen aber mehr auf vegetarisch und vegan setzen und auf leicht bekömmliche Sommerkost. Deftigere Speisen wie Fleischlaberl oder Schnitzelsemmel wird es zwar ab und zu auch geben. Das ist aber eher die Ausnahme. Außerdem gibt es auch ein anderes Bier und andere Eissorten. Einige Veränderungen wird es also schon geben.“

Beim Personal übernimmt Franz Schober auch einige, die schon unter Norbert Gerencser in der Seekaninte gearbeitet haben. „Sie kennen die Situation dort und die Gäste kennen die Angestellten. Das ist schon ein Vorteil, als wenn man ein ganz neues Personal anstellen würde.“

Das Sportcafé Schober von Franz Schober wird ab heuer die Seekantine betreiben. Foto: zVg

Der Pachtvertrag ist vorerst auf ein Jahr beschränkt, allerdings war das unabhängig davon, wer letztendlich den Zuschlag bekommen würde, von Vornherein von der Gemeinde so kommuniziert worden. Das sei vor allem auch ein Entgegenkommen gegenüber dem Pächter, erklärt ÖVP-Gemeindevorstand Dominik Strümpf, der als Leiter des Ausschuss für Gastronomie und Tourismus für das Auswahlverfahren verantwortlich war. Man wolle niemanden, in dem Fall nun Franz Schober, an einen langjährigen Vertrag binden, um dann nach einem Jahr festzustellen, dass es für ihn doch nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat. „ Mit dieser Einjahres-Frist wollen wir dem Pächter sozusagen ein Ausstiegsszenario bieten. Wenn es für Franz Schober allerdings passt und auch die Gemeinde zufrieden ist, spricht nichts gegen eine Verlängerung des Pachtvertrags“, so Strümpf.

Gemeindevorstand entschied sich einstimmig für Franz Schober

Neben Franz Schober gab es noch einen zweiten Bewerber: Charlie’s Beach Bar aus Bad Vöslau. „Das wäre natürlich auch interessant gewesen“, sagt Dominik Strümpf. „Aber im Großen und Ganzen hat Franz Schober das schlüssigere Gesamtkonzept vorgelegt.“ Die Entscheidung fiel im Gemeindevorstand deshalb auch einstimmig. „Er hat lange Erfahrung in der Gastronomie, ist ortsansässig und kennt die Gegebenheiten am See“, fasst Strümpf einige Punkte, die für Schober sprachen, zusammen. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung wird es dann auch noch einen Beschluss von allen Gemeinderäte und -rätinnen geben.

Franz Schober zeigt nicht nur bei der Seekantine sein großes Engagement für die Gemeinde. Er unterstützt und sponsort auch viele Vereine im Ort und betreut auch den VIP-Bereich im Sportverein. „Es ist ein bisschen ein Geben und Nehmen.“ Jetzt hofft er auf einen guten Start am 13. Mai mit schönen Wetter und eine erfolgreiche erste Badesaison.

