Burschenverein mit eigener Fußballmannschaft

Ende des vergangenen Jahres kam beim Burschenverein Neudörfl die Idee auf, eine eigene Fußballmannschaft zu gründen. „Das Thema wurde danach bei einer Sitzung des Vereins dann auch offiziell angesprochen und fand sofort großem Zuspruch“, erzählt Raphael Hahn, der seit 2021 Obmann des Burschenvereins ist. „Wir wollten ohnehin schon länger abseits von unseren Fixterminen öfter gemeinsam Dinge unternehmen.“ Da traf es sich auch gut, dass die meisten der derzeit zwanzig aktiven Mitglieder schon früher im Verein gespielt haben oder es noch immer tun. Einige treten auch in ihrer Freizeit immer wieder gemeinsam gegen das runde Leder. Eine eigene Hobbymannschaft war somit eigentlich nur noch der letzte konsequente Schritt, denn dadurch eröffnete sich auch die Möglichkeit, bei Turnieren mitzuspielen und sich mit anderen Mannschaften zu messen.

Ein solches Turnier fand zu Pfingsten in Maiersdorf in Niederösterreich bei der Hohen Wand statt. 16 Hobbymannschaften – eine davon musste schon vor dem ersten Anpfiff w.o. geben – traten dabei in drei Gruppen gegeneinander an. Der Burschenverein blieb in ihrer Gruppe sogar ungeschlagen. Mit minimalistischen Ergebnissen (1:0, 0:0 und 1:1) machte die Mannschaft rund um Trainer Manuel Mosonyi, der wegen einer Knieverletzung nicht mitspielen konnte, großen Taktikfüchsen im professionellem Trainerbusiness à la Jose Mourinho oder Diego Simeone alle Ehre. Obwohl Raphael Hahn, der als Obmann zugleich die Kapitänsschleife übernahm, ein wenig zurückrudert: „Ich glaube von einer bestimmten Taktik muss man da nicht wirklich reden. Das war eher: einfach spielen und schauen was passiert.“ Richtig auf die einzelnen Mannschaften einstellen, auf ihre Stärken und Schwächen, konnte man sich nämlich nicht wirklich – für Videoanalysen im Vorfeld reichte das Filmmaterial nicht aus: „Man schaut den Mannschaften, gegen die man spielt, bei ihren Spielen zu oder hört darauf, was andere vielleicht zu den Spieler zu sagen haben. Das war’s dann aber auch schon mit der Vorbereitung.“

Wir gewinnen gemeinsam und verlieren gemeinsam. Raphael Hahn, Kapitän und Obmann

Im Viertelfinale traf man dann mit Gastgeber FC Maierdorf leider auch schon auf den eigenen Endgegner. Nach regulärer Spielzeit, die zehn Minuten betrug, stand es wieder 1:1. Die Entscheidung musste somit im Elfmeterschießen herbeigeführt werden. Hier zeigten die Neudörfler allerdings Nerven und verloren den Elferkrimi. „Wer die Elfer vergeben hat, möchte ich nicht erwähnen“, nimmt Raphael Hahn wie es sich für einen guten Kapitän gehört seine Mitspieler in Schutz: „Wir gewinnen gemeinsam und verlieren gemeinsam.“ Mit ein bisschen Glück wäre beim Premierenturnier also durchaus noch mehr möglich gewesen. „Ob ein Finale oder ein Stockerlplatz drinnen gewesen wäre, weiß ich nicht, denn es waren schon einige Mannschaften dabei, bei denen man gesehen hat, dass sie nicht zum ersten Mal in dieser Konstellation zusammenspielten.“ Beim Burschenverein kam außerdem noch hinzu, dass sie am Vortag beim Pfingstkirtag in Bad Sauerbrunn anderweitig im Einsatz waren und Nachwirkungen nicht ganz ausgeschlossen werden können. „Unter diesen Umständen sind wir schon sehr zufrieden.“ Man wird jedenfalls weiter versuchen, den ersten Titel in der Vereinsgeschichte zu erringen. „Wir haben uns vorgenommen bei mindestens zwei bis drei Turnieren im Jahr teilzunehmen. Heuer sind wir noch zweimal im Einsatz.“ Mit einer geplanten „Trainings“-Einheit pro Woche dürfen die Fans der Mannschaft die Erwartungshaltung deshalb durchaus ein wenig nach oben schrauben.

Dann wird man auch wieder mit den froschgrünen Trikots auflaufen. Die wurden vom Ehrenmitglied und ehemaligen Obmann, Manuel Wagner, gesponsert. „Er hat sich dazu entschieden, unser Projekt mit seiner ‚Reborn Bar‘ zu unterstützen und uns bei der Anschaffung der Trikots etwas unter die Arme zu greifen.“ Ein weiterer Dank geht auch an die „WAGs“ - wie es heutzutage so schön heißt -, also an die Spielerfrauen, „die den ganzen Tag mit uns verbracht und uns angefeuert haben. Sie werden von uns bis zum nächsten Turnier noch mit Shirts ausgestattet, damit man sie auch tatsächlich als unsere Fans erkennen kann.“

