Rotkreuz-Ball der Bezirksstelle Mattersburg war ein voller Erfolg

Für Helga Ludwig, Bezirksstellenleiterin des Roten Kreuz Mattersburg, ist die Parallele zum Geheimagenten 007, James Bond, offensichtlich. „Er ist bekannt dafür, die Welt vor gefährlichen Bedrohungen zu retten und dabei stets einen kühlen Kopf zu bewahren. Auch wir beim Roten Kreuz haben die Mission, Leben zu retten und Menschen in Not zu helfen“, sprach Helga Ludwig bei ihrer Eröffnungsrede. „Egal, ob es sich um Naturkatastrophen, medizinische Notfälle oder soziale Herausforderungen handelt: Das diesjährige Motto des Balls soll uns daran erinnern, dass jeder von uns eine Lizenz zum Retten hat. Auch wenn wir keine internationale Spionage betreiben, können wir dennoch einen Unterschied machen, wenn wir unsere Zeit, unsere Fähigkeiten und unser Mitgefühl einbringen.“

Ein besonderes Dankeschön ging von Seiten Ludwigs an die vielen ehrenamtliche Helfer sowie an die hauptberuflichen Mitarbeiter, die Tag für Tag ihr bestes geben, um Menschen in schwierigen Situationen beizustehen. Jeder Beitrag zählt, sagte Ludwig: „Euer Einsatz und eure Opferbereitschaft sind bewundernswert und verdienen allerhöchsten Respekt.“ Gedankt wurde außerdem den Gästen: „Durch Ihre Teilnahme und Unterstützung, ermöglichen Sie es uns, unsere wichtige Arbeit fortzuführen und noch mehr Leben zu retten.“