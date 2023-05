Zemendorf-Stöttera: Aus Amtsgebäude wurde Firmensitz

Im vergangenen Jahr übersiedelte das Gemeindeamt Zemendorf-Stöttera ins ehemalige Commerzialbank-Gebäude, da das Amtsgebäude in Zemendorf schon zu alt war. Danach stand das Gebäude eine Weile leer, bis Karin Theiler im alten Ordinationsbereich des ehemaligen Amtsgebäudes ihr Cafe eröffnete. Nun wird das Gebäude auch von einer Firma wiederverwendet, die vor Kurzem dort ihren neuen Standort eröffnet hat.

Gegründet hat Christian Weinmüllner seine Firma schon im Jahr 2017. Zuvor war die Firma in Pöttsching angesiedelt. Nachdem der 43-Jährige nun vorhat, seine Firma weiter auszubauen, hat er sich nach Büroräumlichkeiten umgeschaut und wurde in Zemendorf-Stöttera fündig. Dort hat er sich mit der Gemeinde Zemendorf-Stöttera auf einen unbefristeten Mietvertrag im ehemaligen Amtsgebäude Zemendorf geeignet.

Seit 24 Jahren ist Weinmüllner selbstständig

Der Pöttschinger hat die HTL in Kaindorf mit Schwerpunkt „EDV und Organisation“ absolviert. Danach hat er an der Universität in Wien „Informatik“ studiert. Seit 1999 ist Christian Weinmüllner selbstständig tätig und seit 2017 führt er seine aktuelle Firma „Software Development & Digitalisierungsberatung“.

Was seine Firma für Leistungen bietet

In seiner Firma macht Christian Weinmüllner spezialisierte Software für „Internet of Things“. Das ist die Bezeichnung für das Netzwerk physischer Objekte, die mit Sensoren, Software und anderer Technologie ausgestattet sind, um diese mit anderen Geräten und Systemen über das Internet zu vernetzen, so dass zwischen den Objekten Daten ausgetauscht werden können. „Da geht's um Parkanweisungssysteme, also Parkplatzanzeigen, oder automatisierte Anzeigesysteme beim öffentlichen Nahverkehr, wie man sie aus Wien kennt. Solche Dinge programmiere ich in meinem Unternehmen derzeit“, erzählt Christian Weinmüllner.

Auf der Suche nach neuen Mitarbeitern

Im letzten Jahr hatte Christian Weinmüllner noch zwei Mitarbeiter, die in seiner Firma tätig waren. Aus krankheitsbedingten Gründen haben diese sein Unternehmen jedoch wieder verlassen. Daher hat Christian Weinmüllner jetzt vor, seine Firma weiter auszubauen und mehr Mitarbeiter für sein Unternehmen zu gewinnen.

„Ich plane, in den nächsten zwei Jahren, auf fünf oder sechs Mitarbeiter in meiner Firma zu kommen. Derzeit habe ich ja keine Mitarbeiter mehr“, erklärt der Geschäftsführer. Hier betont Christian Weinmüllner, dass er versuchen möchte, sich als lokaler Arbeitgeber zu positionieren. „Ich fahre derzeit auch eine echte Vier-Tage-Woche, das heißt, ich biete meinen Mitarbeitern vier Arbeitstage mit 32 Stunden und den fünften Tag können sie sich auf Wunsch freinehmen. Also bei mir sind die Mitarbeiter sehr frei in ihrer Arbeits- und Leistungserstellung“, so Weinmüllner.

Geöffnet hat die Firma „Software Development & Digitalisierungsberatung“ von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 15:45 Uhr. Zu finden ist das Unternehmen im ehemaligen Amtsgebäude Zemendorf auf der Hauptstraße 49.

Bürgermeister Herbert Pinter gratulierte Christian Weinmüllner bei der Eröffnung seiner Firma am neuen Standort in Zemendorf. Foto: zVg, Gemeinde Zemendorf-Stöttera

