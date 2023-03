Coffee Shop mit lateinamerikanischem Touch

Renate Saru ist merklich ein wenig im Stress. Am Mittwoch sperrte sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, Hamid Reza Gharai, erstmals ihren Coffee Shop mit dem Namen „Latino Coffee Shop“ auf der Neudörfler Hauptstraße 70 auf. „Die ersten Tage verliefen aber sehr gut. Es sind bereits viele Kunden zu Gast gewesen.“

Für Saru ist die Branche kein unbekanntes Pflaster. In Wien hat sie schon viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Mutig, sagt sie, fühle sie sich nicht, da sie in Zeiten, in denen eine Krise auf die nächste folgt, den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem neuen Lokal gewagt hat. „Natürlich ist es ein bisschen schwieriger und herausfordernder als es noch vor einigen Jahren war. Corona macht mir derzeit aber keine Sorgen mehr. Nur die Strompreise sind etwas hoch. Zum Glück haben wir aber eine liebe Vermieterin, das ist auch schon ein sehr großer Vorteil.“

Kaffee in den verschiedensten Sorten und ausgefallenen Kreationen

Punkten möchte das Lokal mit einem umfangreichen Angebot: „Tee, Waffeln, Pancakes, Frühstück, Sandwiches – die großen –, Eis mit hohem Milch- und Fruchtanteil, auch in vegan, Cocktails ohne Alkohol mit Nüssen und Obst und Vieles mehr“, zählt Saru einiges auf, „ und natürlich alles frisch zubereitet “. Ebenfalls nicht fehlen in einem Coffee Shop darf Kaffee in den verschiedensten Sorten und ausgefallenen Kreationen. Und alles gibt es, wie es neudeutsch so schön heißt: „To-Go“, also zum Mitnehmen, für jene, die es eilig haben, oder zur Konsumption im Lokal. „Es steht uns auch ein sehr schöner, kleiner Garten zur Verfügung, in dem man im Frühling und Sommer sitzen kann“, freut sich Renate Saru schon auf die etwas angenehmeren Temperaturen. „Mir gefällt es hier wirklich sehr gut, und es fahren auch viele Leute vorbei, die hoffentlich auf uns aufmerksam werden.“

Shisha-Lounge für Freunde der indischen Wasserpfeife

Was den Coffee Shop ebenfalls auszeichnet ist eine eigene Shisha-Lounge. Shishas sind Wasserpfeifen indischen oder persischen Ursprungs. „Es gibt sie bei uns in den verschiedensten Fruchtgeschmäckern“, erklärt Renate Saru, die aktuell noch jeden Tag nach Neudörfl pendelt. In der Gemeinde fühlt sie sich aber schon sehr wohl. In Zukunft könnte sie sich deshalb vorstellen, hier eine Wohnung zu mieten.

