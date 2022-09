Gastro statt Bank in der Mattersburger Innenstadt

Werbung

Geht es nach einer Presseaussendung der Stadtgemeinde, so wird die Innenstadt in naher Zukunft um eine Gastronomieeinrichtung reicher sein. „Die Da Buki-Brüder sind die neuen Besitzer des ehemaligen Bank Austria-Gebäudes in der Mattersburger Innenstadt.

Am Montag, statteten sie Bürgermeisterin Claudia Schlager einen Besuch für Gespräche über einen geplanten Gastronomie-Betrieb ab“, heißt es in der Aussendung. Bürgermeisterin Claudia Schlager freut sich, „mit ‚Da Buki‘ einen so kompetenten und erfahrenen Partner für die Mattersburger Innenstadt gefunden zu haben.

Besi und Buki Elezaj statteten Bürgermeisterin Claudia Schlager einen Besuch ab. Foto: Stadtgemeinde

Die Belebung der Innenstadt durch neue Betriebe ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir sind stets bemüht, hier neue Partner zu finden, die das Wohlbefinden in unserer Innenstadt fördern und sind schon sehr gespannt auf die Pläne der Vorzeige-Gastronomen.“ Auch ÖVP-Obmann Thomas Haffer begrüßt den Kauf: „Jede Gastro-Einrichtung für Mattersburg ist wichtig. Die „Da Buki“-Brüder Avdi, Buki und Besi Elezaj sind seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig und betreiben in Neutal das „Da Buki Hotel & Restaurant“.

Im Bereich Kulinarik wird dort eine breite Palette angeboten: Pasta, Burger, Steak und vieles mehr. Was im konkreten dort geplant ist und welcher Zeitrahmen für die Eröffnung gesteckt ist, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, die neuen Besitzer waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Mit dem Kauf der Immobilie haben sie auf jeden Fall ein historisch bedeutendes Gebäude erworben: Es ist neben dem Kulturzentrum eines von zwei Bauten in Mattersburg, das im Stil des „Brutalismus“ erbaut wurde, die Fassade sowie der Stiegenaufbau ist denkmalgeschützt.

