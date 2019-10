Seit einigen Tagen steht im Mattersburger Kremser-Gassl eine hübsche Holzhütte. Auf den ersten Blick erinnert es an eine einladende Bushaltestelle, aber der Profi-Kühlautomat ist gefüllt mit vielem, was die Familie von Sabine Varga und Michi Oberger aus Mattersburg pflanzt, füttert, erntet: Eier, saisonales Gemüse, Erdäpfel, Kürbisse, Zwiebel, Knoblauch, Wurst oder auch Nudeln. Er hat rund um die Uhr „geöffnet“ und ist barrierefrei. Seine Handhabung ist einfach. Münzen oder Scheine einlegen und Waren heraus nehmen. Frische Ware wird mehrmals pro Tag nachgefüllt. Zukünftig soll man vor Ort auch die Verpackung retour geben können.

Richard Vogler Nachhaltig und rund um die Uhr

Eine neue Liebe machte Sabine Varga zur leidenschaftlichen Neo-Landwirtin. Die bunte Produktpalette – ohne Chemie aber regional, mit dokumentierter Herkunft - wird von Hand und immer mit ein paar Gramm Extraware in nachhaltigen, kompostierbaren „green boxes“ verpackt.

Nicht zuletzt weil sich ihr erster Automat in Frohsdorf großer Beliebtheit erfreut, wagte sich die Familie nun mit einem großen Kühlautomat an das Experiment „Hofwaren“ in Mattersburg. Am Freitag, den 18. Oktober gibt´s jedenfalls eine kulinarische Eröffnung. Von 9 bis bis 12 Uhr laden Sabine und Michael Varga bei ihrem Hofwaren-Automaten zu Gratis- „Hühner-Glück-Speis“ und „Oberger-Speis“!