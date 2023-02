„Comeback“ der Mattersburger Stadt-FPÖ

Hans Tschürtz will mit der FPÖ in Mattersburg wieder durchstarten – am Donnerstag dieser Woche kommt es zur Neugründung.

Zur Vorgeschichte: Die FPÖ war in Mattersburg bis vor den letzten Wahlen eigentlich nicht mehr präsent. Das letzte aktive Mitglied, Sigi Steiner, trat nach Unstimmigkeiten mit FPÖ-Klubobmann Hans Tschürtz aus der Partei aus, war im Gemeinderat dann als freier Mandatar vertreten.

FPÖ nicht im Gemeinderat vertreten

Bei den Gemeinderatswahlen gab es keine FPÖ, es trat jedoch die Liste „Johann Tschürtz – Vorwärts Mattersburg“ (TVM) an. Initiator war Tschürtz, wobei die Liste aus ehemaligen Mitgliedern der FPÖ und der „LZM“ (Liste Zukunft Mattersburg) bestand. Obmann der LZM war Peter Pregl, der einst auch nach Streit mit Tschürtz aus der FPÖ ausschied. Nun soll es anders werden. „Es ist wichtig, eine starke Organisation mit Unterstützung der FPÖ Landespartei und Bundespartei im Gemeinderat zu haben. Die FPÖ Stadtgruppe Mattersburg wird ihre Anträge und Aktivitäten als Mutterorganisation der Liste „Johann Tschürtz Vorwärts Mattersburg“ initiieren“, hält Tschürtz in einer Aussendung fest.

Tschürtz wird nicht Stadtparteiobmann

Die Vorstandspositionen der FPÖ sollen von jenen im Gemeinderat vertretenen Mitgliedern der Tschürtz-Liste besetzt werden. Solche „Doppelfunktionen“ sind rechtlich möglich, da die Liste keine Partei im herkömmlichen Sinne ist. Theoretisch wäre es auch möglich, dass die TVM-Vertreter als „freie Mandatare“ im Ortsparlament fungieren. „Wir werden es nun einmal so belassen und schauen dann weiter“, so Tschürtz.

Wer Obmann der neuen Mattersburger FPÖ sein wird, ist noch offen. Lediglich eines steht fest, und zwar dass Tschürtz selbst nicht als Vorsitzender fungieren wird. Mögliche Kandidaten sind laut Tschürtz die Gemeinderatsmitglieder Peter Pregl, Werner Lehner und Ersatzgemeinderätin Kerstin Hötschl.

„Es ist noch offen, ob ich mitmache. Wir werden dies am Donnerstag bei der Sitzung besprechen“, so Lehner am Mittwoch zur BVZ. Pregl bestätigte seine Rückkehr zur FPÖ: „Ich bin wieder zurück bei meinen Wurzeln.“ Wer Obmann sein wird, ließ auch er offen.

